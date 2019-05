New York | sell-off per Ralph Lauren

New York : le vendite travolgono Wynn Resorts : A picco la società che gestisce una importante catena di Casino , che presenta un pessimo -3,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

New York : sviluppi positivi per Everest Re : Brilla Everest Re , che passa di mano con un aumento del 3,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

New York : scatto rialzista per AIG : Grande giornata per il colosso assicurativo statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,24%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Vola a New York Assurant : Ottima performance per Assurant , che scambia in rialzo del 3,78%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Assurant più pronunciata rispetto all'...

New York - trovato tra i rifiuti un neonato col cordone ombelicale ancora attaccato : Il piccolo è stato abbandonato tra i bidoni dietro a un edificio nel Bronx, New York. A trovarlo e dare l’allarme un uomo che vive in quel palazzo e che ha notato il corpicino mentre gettava la spazzatura. Purtroppo per il neonato non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto in ospedale. Secondo quanto scrivono i media locali, la polizia ha subito avviato le indagini per trovare la donna che aveva dato alla luce il piccolo e ...

New York - padre avrebbe dato fuoco all'auto con la figlia dentro : morta carbonizzata : Un terribile fatto di cronaca si è verificato nel quartiere del Queens, a New York, negli Stati Uniti, dove un uomo di 39 anni, Martin Pereira, ha dato alla sua automobile, una Audi A6, con all'interno la sua figlia piccola di tre anni, avuta da una precedente relazione con la sua ex compagna, Cherone Coleman. Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto l'uomo all'insano gesto, ma si sa che stava conducendo una battaglia legale con la ex ...

Asteroide distrugge New York durante la simulazione della Nasa : La Nasa, in vista di possibili impatti futuri, ha avviato una serie di esercitazioni e simulazioni per valutare a che punto si trova la difesa planetaria. Purtroppo i risultati, al momento, non sono dei migliori. Nella prima simulazione effettuata nessuno è riuscito a contrastare in tempo la roccia spaziale in arrivo, e quindi alla fine essa ha disintegrato New York. Ovviamente questa era soltanto una prova, ma apre ulteriori quesiti sul cosa ...

La difesa planetaria ha fallito : New York è stata distrutta - per finta - da un asteroide : Negli scorsi giorni si è svolta la sesta Planetary Defence Conference. Come di consueto, gli esperti di tutto il mondo hanno collaborato in un'esercitazione per difendere il pianeta dall'impatto di un asteroide. Le cose non sono andate come sperato, e New York è stata completamente rasa al suolo

New York : pioggia di acquisti su Cigna : Effervescente Cigna , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,39%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

New York : Tyson Foods - quotazioni alle stelle : Brilla Tyson Foods , che passa di mano con un aumento del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Tyson Foods mantiene forza relativa positiva in ...

New York : PVH scende verso 122 - 6 M - Dollaro USA : Retrocede molto l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,10%. L'andamento di PVH nella settimana, ...

New York : brusca correzione per Ralph Lauren : In forte ribasso la maison statunitense , che mostra un disastroso -2,8%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un rallentamento del ...

A Milano 'This is 18' - l'iniziativa del New York Times che invita le ragazze a raccontare su instagram la maggiore età : L'evento, inaugurato ad aprile, è dedicato nell'anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci al tema 'Arte e Scienza', a testimonianza del legame tra ricerca scientifica ed espressione ...

Borsa di New York in calo. Pesano minacce Trump su dazi : Continuano le contrattazioni in profondo rosso per la Borsa di New York allineandosi con le performance dei mercati asiatici ed europei. Wall Street incassa un duro colpo dalle dichiarazioni del ...