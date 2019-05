New York | padre avrebbe dato fuoco all' auto con la figlia dentro | morta carbonizzata

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Un terribile fatto di cronaca si è verificato nel quartiere del Queens, a New, negli Stati Uniti, dove un uomo di 39 anni, Martin Pereira, haalla suamobile, una Audi A6, con all'interno la suapiccola di tre anni, avuta da una precedente relazione con la sua ex compagna, Cherone Coleman. Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto l'uomo all'insano gesto, ma si sa che stava conducendo una battaglia legale con la ex al fine di ottenere lui la custodia della bambina, che si chiamava Zoey. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, in quanto èall'interno del veicolo. Adesso l'uomo è soltanto sospettato di averspontaneamente all'mobile: l'accusa nei suoi confronti potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore.Martin ha attivato la chiusura centralizzata dell'Secondo quanto riporta la testata giornalistica ...

