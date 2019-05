New Amsterdam | Seconda Puntata | Max ha Paura di Morire!

uominiedonnenews

(Di martedì 7 maggio 2019) New, trama: Bloom deve iniziare la difficile terapia di disintossicazione che la costringe a fare i conti con il suo passato. Helen potrebbe realizzare un suo grande sogno da mamma!I nuovi episodi di New, in onda su Canale 5, non hanno tradito le attese ed hanno acceso le curiosità di tutti gli appassionati. Lo stato di salute di Goodwin tiene in apprensione tutto l’ospedale anche se Max non intende far mancare assolutamente il suo supporto. Bloom deve fare il grande sforzo di aprirsi al Dottor Frome per la sua terapia di disintossicazione. Sarà molto dura ma ci riuscirà alla fine? La dottoressa Sharpe si troverà di fronte ad un caso umano che la toccherà particolarmente e che le farà valutare una scelta che potrebbe cambiarle la vita. Di cosa si tratta? Lo stesso Goodwin sarà messo a dura prova dalla malattia che lo porrà di fronte ad uno ...

