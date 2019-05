Nessun dorma | festa e cultura sotto le stelle per la notte bianca

reggio2000

(Di martedì 7 maggio 2019) Anche in via Canalino, dove c'è uno stand di Unione italiana ciechi, la serata è per la famiglia con spettacoli di magia, palloncini. mangiafuoco, musica latina, tango. In via Farini "di buon ...

teatrolafenice : ?? .. e così anche oggi abbiamo terminato le prove di ‘Turandot’. Domani un altro giorno intenso. La buona notte ve… - billsvoice : @SenpaiNoticeMe Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, o, Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che… - jomariexx : Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma -