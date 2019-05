Nervi tesissimi in casa Siviglia | rissa sfiorata tra Monchi e l’ex presidente Del Nido

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Secondo i media spagnoli, il dirigente spagnolo non avrebbe gradito alcuni commenti dell’exdel club andaluso Primi problemi per Ramonnella sua nuova avventura al, cominciata da poco più di un mese dopo il traumatico addio alla Roma.LaPresse/EFEIl dirigente spagnolo infatti avrebbe litigato furiosamente con l’exdel club andaluso José Maria Del, nel corso di una festa popolare (Feria de Abril). Il ds delnon avrebbe gradito alcune critiche mosse dal suo interlocutore e, secondo quanto riferito da Cadena COPE, avrebbe risposto per le rime scatenando la reazione di Del, tra l’altro attuale azionista del club e componente della giunta direttiva della Federcalcio spagnola. I due sarebbero quasi arrivati alle mani, divisi grazie all’intervento di alcune persone. I due avevano anche lavorato insieme ...

