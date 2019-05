NBA Playoff | Denver-Portland | gara-5 alle 4 30 su Sky Sport | la rivincita dell' ex Barton

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

Playoff NBA - DeMarcus Cousins ha recuperato dall'infortunio : ci sarà contro Houston? : Per farlo continuerò a lavorare senza tenere conto di quello che il mondo dice di me. Ci sono davvero troppe opinioni in giro, tutti si sentono in diritto di poter dire la loro. Magicamente sono ...

Basket NBA - semifinali playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Playoff NBA – Brett Brown elogia Kawhi Leonard : “tira come Kobe Bryant - giocatore pazzesco” : Kawhi Leonard tiene in piedi i Toronto Raptors nella serie contro i Sixers e il coach di Philadelphia lo paragona a Kobe Bryant Dopo aver perso due gare di fila, i Toronto Raptors sono tornati al successo nella decisiva Gara-4 della semifinale di Conference che ha concesso alla franchigia canadese l’opportunità per ristabilire la parità sul 2-2. Se i Sixers non hanno preso il largo è merito di uno strepitoso Kawhi Leonard che ha ...

Playoff NBA - Boston nei guai : il peggior Kyrie Irving nel peggior momento possibile : Alla vigilia di gara-4, un po' tutti si aspettavano una reazione veemente da parte dei Boston Celtics. Dopo il brutto ko in gara-3, la squadra di coach Stevens aveva la possibilità di pareggiare la ...

Playoff NBA - Houston-Golden State 112-108 gara-4 : Harden supera Durant - pareggio Rockets : Houston Rockets-Golden State Warriors 112-108 Golden State ancora una volta vince il primo quarto, come sempre fatto fin qui nella serie, +3 in gara-4, ma quando mette in campo la propria second unit ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Risultati Playoff NBA – La notte di Harden e Antetokounmpo : pari Rockets - 3-1 Bucks! : Gli Houston Rockets superano i Golden State Warriors grazie ad un super James Harden e rimettono la serie in parità, la prova di Antetokounmpo regala il 3-1 ai Bucks sui Celtics: i Risultati dei Playoff NBA Big match e grandi emozioni nella notte italiana per gli appassionati del basket NBA. Di scena due semifinali di Conference caldissime, capaci di regalare spettacolo e verdetti importanti. È la notte di James Harden che colleziona 38 ...

Playoff NBA - Boston-Milwaukee Gara-4 101-113 : Giannis dice 39 - i Bucks vanno sul 3-1 : Dopo gara-3, Giannis Antetokounmpo aveva detto che i Milwaukee Bucks avevano fatto "il loro lavoro" nel portare a casa almeno una vittoria da Boston, e che tutto quello che sarebbe arrivato in Gara-4 ...

Playoff NBA – La madre di Draymond Green attacca Stephen Curry : il meme è umiliante! [FOTO] : La madre di Draymond Green prende in giro Stephen Curry sui social dopo la brutta prestazione in Gara-3 contro i Rockets: il meme di scherno diventa virale Stephen Curry è stato bersagliato da più parti al termine di Gara-3 della semifinale di Conference contro gli Houston Rockets. Il playmaker dei Golden State Warriors ha giocato una gara ben al di sotto delle sue potenzialità, rendendosi protagonista di un goffo errore durante una ...