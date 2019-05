Nba | Harden trascina Houston sul 2-2 con Warriors

Nba Playoff - Harden ne fa 38 : 2-2 tra Golden State e Houston. Boston ko : ROMA - Delle quattro semifinali di Conference, solo una serie non è in parità: quella tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics . Dopo aver perso la prima partita, Giannis Antetokounmpo e compagni hanno ...

Risultati Playoff Nba – La notte di Harden e Antetokounmpo : pari Rockets - 3-1 Bucks! : Gli Houston Rockets superano i Golden State Warriors grazie ad un super James Harden e rimettono la serie in parità, la prova di Antetokounmpo regala il 3-1 ai Bucks sui Celtics: i Risultati dei Playoff NBA Big match e grandi emozioni nella notte italiana per gli appassionati del basket NBA. Di scena due semifinali di Conference caldissime, capaci di regalare spettacolo e verdetti importanti. È la notte di James Harden che colleziona 38 ...

Playoff Nba - James Harden : 'Ci vedo a malapena'. Tre giorni per recuperare prima di gara-3 : Il colpo è arrivato duro in entrambi gli occhi: il sinistro ha subito una lacerazione, mentre il destro è rimasto a lungo arrossato. La sostanza però non cambia: James Harden ha giocato alla cieca o ...

Playoff Nba - Utah-Houston Gara-3 101-104 : Harden disastroso al tiro - ma vincono i Rockets : Utah Jazz-Houston Rockets Gara-3 101-104 Se neanche una prestazione storicamente negativa di James Harden è in grado di portare gli Utah Jazz alla vittoria, allora questa serie è davvero finita. È ...