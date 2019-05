NBA | Antetokounmpo e lo sfottò a Smart che di certo farà infuriare la guardia dei Celtics

Basket - NBA Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

NBA - Antetokounmpo ne fa 32 : Milwaukee avanti contro Boston : Boston, Stati Uniti, - 32 punti, 13 rimbalzi, 8 assist ed un'infinita sequela di giocate sublimi, cui ha aggiunto 3 stoppate e 2 recuperi in fase difensiva: ben coadiuvato da Middleton , 20 punti e 5 ...

Playoff NBA – Colpo Bucks a Boston - Antetokounmpo divino : ai Blazers servono 4 overtime per battere i Nuggets : I Milwaukee Bucks sbancano il TD Garden di Boston in Gara-3 grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria dopo 4 overtime per i Blazers sui Nuggets: i risultati delle sfide dei Playoff NBA della notte Doppio grande appuntamento nella notte italiana con due semifinali di Conference. Si inizia ad Est con il big match Celtics-Bucks. Dopo le prime due gare, si spezza la parità in favore dei Bucks che si prendono la terza sfida grazie ad uno ...

Playoff NBA – Malcom Brogdon non recupera per Gara-3 - Antetokounmpo : “fondamentale - ma torni solo se pronto” : Malcom Brogdon non recupera per Gara-3: il playmaker dei Bucks ancora fuori per infortnuio da metà marzo. Antetokounmpo lo aspettare, ma non vuole che venga forzato il suo recupero Malcom Brogdon salterà Gara-3 della semifinale di Conference tra Celtics e Bucks. Il playmaker di Milwaukee é fermo da marzo a causa di un problema al piede che lo ha costretto a saltare le ultime 19 gare. Pur essendo sulla via del recupero, Brogdon verrà ...

NBA - la rinascita dei Bucks nel segno di Antetokounmpo : Dopo le 82 partite di regular season, la NBA sta entrando nel vivo della stagione, con le otto squadre rimaste in lotta per proseguire la propria strada verso le NBA finals. E di fronte ad un LeBron James che cambia conference e non partecipa alla post-season, c’è un altra franchigia che sta mostrando i muscoli […] L'articolo Nba, la rinascita dei Bucks nel segno di Antetokounmpo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Playoff NBA – Paul Pierce massacra i Bucks : “Celtics superiori - se Antetokounmpo non fa il fenomeno la serie é già chiusa” : Paul Pierce esprime il suo tagliente parere sulla semifinale di Conference tra Bucks e Celtics: secondo “The Truth” se Antetokounmpo non fa il fenomeno, Boston ha già vinto Paul Pierce non ha avuto mai paura di dire ciò che pensa e soprattutto adesso, nelle vesti di opinionista di ESPN, i suoi giudizi sono quantomai taglienti. Dopo la vittoria dei Celtics in gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks, nella quale la ...

Playoff NBA - Antetokounmpo a caccia della rivincita - e di una schiacciata - in gara-2 : Un'immagine che è diventata lo sfondo di decine di meme, condivisa sui social con modifiche, significati più o meno impliciti e diffusa ormai da 24 ore su ogni profilo. La schiacciata di Jaylen Brown ...

Playoff NBA : Al Horford ha portato a scuola Antetokounmpo in gara-1 : In un mondo, quello americano in particolare, pieno zeppo di statistiche, di dati e immerso nella parametrizzazione di qualsiasi tendenza, un numero che racconti "l'esperienza" di un giocatore ancora ...

Playoff NBA – Ai Celtics Gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks : Irving e Horford stendono Antetokounmpo : I Boston Celtics vincono Gara-1 della semifinale di Conference in trasferta al Fiserv Forum di Milawaukee: grandi prestazioni di Irving e Horford La prima semifinale dei Conference si gioca ad Est, con Bucks e Celtics di fronte in una serie tutta da gustare. Gara-1 va ai Boston Celtics che sbancano il Fiserv Forum di Milwaukee con una grande prestazione. Grande prova di Kirie Irving che chiude la gara con 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, ...

NBA Playoff : Milwaukee-Boston - l'esame di maturità per Antetokounmpo e i Bucks : Undici vittorie in più in regular season, fissando un margine di vantaggio mediamente doppio rispetto a quello raccolto dai Celtics e un primo posto a Est che garantisce il fattore campo a favore. ...

Basket - NBA : Antetokounmpo porta Milwaukee in semifinale - Jazz ancora vivi : ROMA - Dopo Boston , Milwaukee è la seconda squadra a staccare il pass per le semifinali dei playoff Nba. I Bucks passano per 127-104 sul parquet della Little Caesars Arena di Detroit chiudendo la ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks passano il turno con 41 di Antetokounmpo - Utah Jazz ancora vivi nella serie con gli Houston Rockets : Una serie conclusa, un’altra che si allunga: questi i verdetti emessi dalle due partite giocate nei Playoff NBA questa notte, entrambe decise da allunghi delle franchigie vittoriose nella seconda metà di gara. I Milwaukee Bucks concludono l’opera con i Detroit Pistons ed accedono alla semifinale di Eastern Conference: 104-127 il finale di gara-4 nella Motor City. Dopo due quarti i Pistons sono avanti di sei punti (62-56), con il ...