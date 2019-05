Napoli | tentano di rubare i nuovi sediolini del San Paolo | 8 denunciati

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Otto tifosi hanno tentato domenica scorsa di, al termine della partita-Cagliari, idello stadio Sanma sono stati bloccati dalla polizia, in azione durante la fase di deflusso, eper danneggiamento e furto aggravato. Due di loro sono minorenni. Lo riferisce in una nota la Questura diSEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolodidel San: 8CalcioWeb.

MonicaCirinna : #Lega e #M5S tentano di mascherare loro #governodelfallimento e inventano fake news. Come su #ddlZanda.… - CalcioWeb : #Napoli, tifosi tentano di rubare sediolini dello stadio #SanPaolo: 8 denunciati - Torrechannelit : Napoli – Tentano di rubare i nuovi sediolini dello stadio San Paolo, denunciati 8 tifosi -