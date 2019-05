Napoli per Noemi | Noemi per Napoli #noemipernapoli

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) E’ già un dolore, in ogni caso, ed è già una vergogna, indipendentemente da come evolverà la situazione difficile della bimba ferita, che tutti naturalmente abbracciamo e incoraggiamo.Ed è una vergogna non tanto, o piuttosto non solo, per l’ignobile agguato a colpi di pistola fra la gente in pieno giorno, che poco ci sorprende, oramai, perché troppo somiglia a tanti altri fatti di cronaca, ma principalmente per tutto quello che questa vicenda drammatica ed assurda ci dimostra, ancora una volta.E ovvero l’esistenza di un sistema di relazioni corrotte e violente, così fitto, così articolato e soprattutto così annodato al nostro territorio, da apparire (a molti di noi, ma per fortuna non a tutti) quasi come un “fatto” inevitabile, dentro una logica però che oramai è troppo, troppo rassegnata.Ma siccome c’è anche tutto il resto, e c’è una marea di gente che invece ...

robertosaviano : Noemi lotta per sopravvivere. Ferita a Napoli, città in guerra, dove non succede mai che le fazioni armate si ammaz… - SkySport : “A Napoli sono cresciuto, amo la città e mi sento a casa mia. Sono qui da 6 anni, la gente mi ha dato un affetto en… - carlaruocco1 : La gente a Napoli sfila nelle piazze e chiede risposte. Invece si ottengono slogan. Napoli, come tutta l'Italia, h… -