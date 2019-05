Napoli | Diawara al Tottenham come contropartita per Trippier

Napoli - Diawara piace in Bundesliga : Secondo il Corriere dello Sport su Amadou Diawara ci sarebbe un forte interesse dei tedeschi dell' Herta Berlino. Il centrocampista è sempre nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare il Napoli nella prossima sessione ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

Napoli - report allenamento : lavoro parzialmente in gruppo per Insigne - out Diawara : Napoli, report allenamento: lavoro parzialmente in gruppo per Insigne, out Diawara Napoli infortunio Insigne| Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, domenica sera alle 20.30. Gli azzurri avranno a disposizione il recuperato Albiol, da valutare invece Maksimovic (che dovrebbe farcela), Insigne e Diawara (verso un’altra esclusione). Questo il comunicato del Napoli Seduta pomeridiana per il Napoli a ...

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE Napoli/ Quote - Diawara ko tra gli azzurri - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: le Quote del match. Ecco i possibili schieramenti che vedremo oggi in campo nella 34giornata di Serie A.

Napoli - il Tottenham offre Trippier per Diawara : Napoli - E poi c'è chi sperava in Ancelotti per esplodere nel Napoli ma, finora, non ce l'ha fatta. Il primo è Verdi , spesso alle prese con problematiche fisiche, poi Ounas che ormai si è convinto di ...

Arsenal-Napoli - questa sera alle 21 : 00 : rientra Insigne - mancheranno Diawara e Albiol : L'11 aprile alle ore 21:00 è in programma la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League 2019 tra gli inglesi dell'Arsenal e il Napoli di Carlo Ancelotti, attualmente al secondo posto del campionato italiano. Gli inglesi sono allenati dal tecnico francese Unay Emery, già allenatore del PSG. A dirigere l'incontro sarà lo spagnolo Mallenco. Arsenal-Napoli: dove vederla in tv Gli appassionati di calcio potranno seguire l'evento grazie a Sky ...

Milan - concorrenza inglese per Diawara del Napoli : Amadou Diawara può lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, sul mediano ci sarebbe il Tottenham oltre al Milan.

Napoli - si pensa a Fofana se parte Diawara : Le prestazioni con la maglia del Napoli di Diawara non stanno convincendo e quest'estate potrà lasciare il capoluogo campano. A tal proposito secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , gli azzurri hanno individuato in Fofana il suo sostituto ideale.

Napoli - pericolo stagione finita per Diawara : Come riporta la Gazzetta dello Sport: 'Una frattura, seppur minima, nel piede non lascia spazi all'ottimismo. E probabilmente per lo sfortunato Diawara la stagione è da considerarsi finita. Peccato perché le rotazioni in mediana in ...

Napoli : da Salisburgo - infortuni per Insigne - Chiriches e Diawara : Il passaggio agli ottavi di Europa League per il Napoli è arrivato con fatica. Dopo la brillante prestazione nella gara di andata la squadra di Ancelotti ha subito una sconfitta, seppur indolore, contro il Salisburgo. Intanto, si sono tenuti a Nyon i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti del prossimo turno. I partenopei dovranno vedersela contro l'Arsenal, una partita non facile per il Napoli che probabilmente dovrà fare a meno del ...

Napoli - tre tegole per Ancelotti : Insigne - Chiriches e Diawara out tre settimane : Il Napoli perde Lorenzo Insigne per le prossime tre settimane. Il problema muscolare, avvertito durante il riscaldamento a Salisburgo e che gli ha impedito di andare in campo, è stato confermato dall'...

Senza Diawara - Napoli contato a centrocampo. È il momento di Ounas - Younes e Verdi : Inutili mal di pancia Non sono stati i pochi coloro i quali ieri sera hanno mal digerito l’inutile sconfitta del Napoli a Salisburgo. Tanto rumore per nulla, ovviamente. Una partita, come ha spiegato Ancelotti, che di fatto è terminata dopo 14 minuti col gol di Milik. Il Salisburgo avrebbe dovuto segnarne cinque per qualificarsi e il terzo lo ha realizzato al 90esimo. Fondamentalmente, e come al solito, si è parlato del nulla. Non sono il ...

Emergenza infortuni per il Napoli : Insigne e Chiriches tre settimane - Diawara di più : Bruttissime notizie dal Calcio Napoli. Il club comunica che “appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti”. E gli esiti sono tutt’altro che positivi: Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3 settimane. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite ...

L’illusione Diawara il Godot del Napoli : La sua miglior stagione resta la prima Il 31 ottobre sul Napolista pubblicammo il seguente articolo: “Ancelotti e il Napoli stanno ancora aspettando Diawara. È il grande assente di quest’inizio di stagione. Fin qui ha stentato nelle occasioni che il tecnico gli ha offerto”. Quattro mesi e mezzo dopo, potremmo riproporlo pari pari. Diawara come Godot. E non è un bel risultato per il centrocampista africano che ha ancora solo 21 anni (22 li ...