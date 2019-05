Napoli chiama Spagna e Portogallo | la sfida dell' innovazione digitale

CorSport : La certezza del Napoli si chiama Younes : Una partita di stasera non è tra gli obiettivi necessari per il Napoli, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che però ci tiene chiudere in campionato raggiungendo gli 80 punti e inanellando una serie di vittorie, come ha detto ieri in conferenza l’allenatore Carlo Ancelotti. Il mister ha negato che si continuino a monitorare i calciatori azzurri in queste ultime gare per decidere chi resterà per la prossima ...

Calciomercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...

Napoli - presidente dell'Inps chiama gli ex operai Fca in cima al campanile : "Avrete il reddito di cittadinanza" : "Attueremo una procedura straordinaria che consenta l'erogazione", ha detto Tridico chiedendo lo stop della protesta

Arsenal-Napoli 2-0 - pagelle / Il male oscuro che si chiama paura : MERET. Se per il ritorno c’è un esilissimo filo di speranza, Ilaria cara, quasi invisibile, lo dobbiamo soltanto a lui, uno dei più giovani dell’allegra, si fa per dire, comitiva azzurra in trasferta a Londra. San Meret ne prende due ma ne evita almeno tre – 8 Il migliore e forse il più arrabbiato con i compagni (i suoi occhi, inquadrati più di una volta, parlavano chiaro). Certo è che bisognerebbe fargli una statua – 8 HYSAJ. The Horror Hysaj ...

Napoli - l’importanza di chiamarsi Carlo Ancelotti : 13 punti in meno rispetto a Sarri e nessuno lo critica : Se si chiamasse Eusebio, magari sarebbe addirittura stato vicino all’esonero, come è successo a Di Francesco alla Roma, crocifisso per colpe non sue. Se si chiamasse Stefano, magari la società avrebbe fatto un duro comunicato di delusione sugli ultimi risultati, come ha appena fatto la Fiorentina con Pioli. Se si chiamasse Luciano, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione con un altro tecnico, come fa l’Inter per il ...

Napoli in emergenza centrocampo - è l'ultima chiamata per Verdi : Confermate le sensazioni positive del primo momento, l'infortunio di Insigne all'adduttore destro non è grave e non è legato a quello precedente accusato nel riscaldamento della partita di Europa ...