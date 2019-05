MUSEO STORIA NATURALE - L' 11 e 12 maggio alle 15 | 30 attività didattiche per bambini e

Università di Pisa : il MUSEO di Storia Naturale 1° nella classifica dei musei di rilevanza regionale : Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è arrivato primo nella classifica dei musei ecomusei di rilevanza regionale per l’anno 2019. Ottimi piazzamenti anche per gli altri musei dell’Ateneo con il Museo della Grafica e l’Orto e Museo botanico che sono arrivati rispettivamente al settimo e quattordicesimo posto. In questi giorni, la Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha stilato la graduatoria per l’assegnazione annuale ...

Ciclismo - alla Spezia apre un MUSEO per celebrare la storia ciclistica italiana : alla Spezia aprirà il museo del Ciclismo. Come riportato dall’ANSA, la struttura sorgerà nel quartiere di Pegazzano su iniziativa del Comune e dell’associazione sportiva Lorelì e sarà dedicata alla memoria del giornalista Adriano Cuffini. Come dichiarato dal sindaco Pierluigi Peracchini nella conferenza stampa odierna, il museo “celebrerà la storia ciclistica italiana e spezzina”. Al suo interno verranno esposte le maglie indossate dai ...

Ciclismo : a Spezia MUSEO STORIA italiana : Un'iniziativa che, ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Pierluigi Peracchini, unirà "sport e cultura: celebreremo così la storia ciclistica italiana e spezzina". Il museo sorgerà nel quartiere ...

Ciclismo : a Spezia MUSEO STORIA italiana : Un'iniziativa che, ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Pierluigi Peracchini, unirà "sport e cultura: celebreremo così la storia ciclistica italiana e spezzina". Il museo sorgerà nel quartiere ...

Calci - riaperta al pubblico la Galleria dei Primati del MUSEO di Storia Naturale : La prima costituisce una rassegna della sistematica dei Primati, con un occhio di riguardo per la loro biodiversità nel mondo e per lo stato di conservazione delle specie in natura: all'interno delle ...

Al MUSEO di Storia naturale conferenza del Gruppo Botanico Livornese : Giovedì 11 aprile, alle 17.30, al Museo di Storia naturale, Massimo Camerini, del Gruppo Botanico Livornese, introdurrà alla conoscenza delle

Al MUSEO di Storia naturale conferenza su flora e fauna dell'Arcipelago Toscano : Giovedì 4 aprile, alle 17.30, al Museo di Storia naturale, Mairo Mannocci, presidente del Gruppo Botanico Livornese, illustrerà le ricerche che

MUSEO STORIA NATURALE - Il 6 e 7 aprile alle 15 attività didattiche per bambini e ragazzi : Piccoli viaggiatori alla scoperta di animali, suoni e culture d'Africa 01-04-2019 / Giorno per giorno Un viaggio in Africa alla scoperta di animali, suoni e culture. E' quello che potranno compiere i ...

"Riconoscere i ragni della fascia collinare" con il MUSEO di storia naturale : GROSSETO " È dedicata ai ragni la nuova giornata di Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento è per sabato 30 marzo a partire dalle 10 nella sala conferenze della struttura museale di ...

'Riconoscere i ragni della fascia collinare' : incontro al MUSEO di storia naturale : dedicata ai ragni la nuova giornata di Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento è per sabato 30 marzo a partire dalle 10, nella sala conferenze della struttura museale di ...

'Mille1Notte' : Massimo Capaccioli presenta il suo libro al MUSEO di storia naturale : ... a Grosseto, Massimo Capaccioli, professore emerito di Astrofisica alle Università di Padova e di Napoli 'Federico II', presenterà la sua ultima pubblicazione " Mille1Notte " Storie dell'altro mondo "...

L'Etiopia - in Municipio e nel MUSEO di Storia Naturale - a Verona. : Visita particolare, il 23 marzo 2019, in Municipio, a Verona. L'occasione è stata data dalla mostra, dedicata alL'Etiopia, dal titolo: "La bellezza rivelata. Sulle orme degli antichi esploratori". Per ...

MUSEO di Storia Naturale - conferenza sulle nanotecnologie con Alberto Diaspro : Tags: Alberto Diaspro conferenza eventi Genova Museo di Storia Naturale Giacomo Doria nanotecnologia pop microspy scienza Precedente

Milano Digital Week : la storia di Olivetti in mostra al MUSEO del Novecento (2) : (AdnKronos) - L’architettura, il design, la grafica, la pubblicità hanno contribuito a formare un modello aperto di impresa, unico nella storia dell’industria del dopoguerra e un importante contributo alla cultura visiva del Paese. Nel guardare a un passato che è il racconto storicizzato di un grand