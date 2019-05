Mourinho ha una tifosa speciale | 61 anni e 37 tatuaggi

sport.sky

(Di martedì 7 maggio 2019) Pazzi per José. L'allenatore portoghese ha numerosi estimatori in giro per il mondo. Dai tifosi dell'Inter è venerato, ma non ci solo nerazzurri pronti a far follie per lui. In Inghilterra, infatti, c'è una fan dello Special One che, probabilmente, non ha eguali. Si chiama ...

FioriEmanuele : RT @FcInterNewsit: Giulia Venturi a FcIN: 'Zanetti fortissimo. Sogno una nuova Inter per il Triplete e rivoglio Mou... - FcInterNewsit : Giulia Venturi a FcIN: 'Zanetti fortissimo. Sogno una nuova Inter per il Triplete e rivoglio Mou... - LoreMilan96 : RT @calcioscozzese: E questa voce di Mourinho al Celtic? L'offerta è stata fatta direttamente da Ian Bankier, presidente degli Hoops. Per M… -