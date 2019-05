Moulinex | il nuovo robot XL che cucina per 10 persone

wired

(Di martedì 7 maggio 2019)lancia undamulti-funzione in grado di tritare, impastare e cuocere da solo infinite ricette, preparando quantità notevoli per servire pasti fino a 10Si chiama Companion XL e la sua capacità appunto extralarge (3 litri di capienza del recipiente) unita alla tecnologia di ultima generazione di cui si avvale lo rendono l’aiuto perfetto per chi ha spesso tanti amici a cena (o un ristorante).“Questorappresenta un salto di qualità gastronomicamente parlando non solo per le cucine dei ristoranti ma anche per quelle domestiche” ha spiegato lo chef Bruno Barbieri, sottolineando che il punto di forza di questa macchina è l’estrema semplicità, tale da renderla ideale per chiunque, non soltanto per cuochi provetti come lui.“Companion XL non ti mette in soggezione, a differenza di tanti altri prodotti dotati di tecnologia avanzata. Questa ...

