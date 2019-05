MotoGp – Test Jerez | Jorge Lorenzo ottimista nonostante le cadute | “sono dolorante | ma

MotoGp Test Jerez - Rossi : «Non ho girato per il time attack» : Jerez - ' Avevamo un programma per oggi: avevamo alcune cose da provare per migliorare il pacchetto, specialmente lavorando sull'accelerazione, sul grip. Il test non è stato mal e'. Così Valentino ...

MotoGp Test Jerez - Rossi : «Non ho cercato il tempo veloce» : Jerez - ' Il test non è andato mal e. Avevamo alcune cose da provare per migliorare il pacchetto, specialmente lavorando sull'accelerazione, sul grip' . Così Valentino Rossi ha commentato la prima ...

MotoGp - Meregalli non molto soddisfatto dopo il test di Jerez : “in tutta onestà…” : Il team director della Yamaha ha analizzato il test svolto a Jerez, sottolineando di non essere soddisfatto al 100% Giornata interlocutoria per la Yamaha a Jerez, il test svolto ieri ha regalato buone sensazioni alla Casa di Iwata che, tuttavia, si sarebbe aspettata qualcosa in più dal lavoro in pista. AFP/LaPresse Niente time attack ma un programma orientato su accelerazione e pneumatici, questa l’ammissione di Meregalli al sito ...

MotoGp – Test Jerez - Valentino Rossi criptico : “provato qualcosa che non cambierà le nostre vite - ma…” : Il Dottore ha parlato al termine dei Test di Jerez, sottolineando come la Yamaha abbia Testato alcune componenti che potrebbero migliorare il pacchetto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di ...

MotoGp – Test Jerez - Viñales sorride : “non sono preoccupato in vista di Le Mans - mi sento al top” : Il pilota dello spagnolo ha parlato dei Test svolti oggi a Jerez, esprimendo il proprio punto di vista sul risultato ottenuto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di oggi. AFP/LaPresse Incoraggiato ...

MotoGp - test Jerez : vola Quartararo! Rossi resta lontano : Jerez - Ancora una grandissima performance per Fabio Quartararo sul circuito di Jerez, dove oggi si sono tenuti dei test ufficiali. Il pilota della Petronas Yamaha - che aveva conquistato la pole ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo davanti a tutti - attardati Valentino Rossi e le Ducati : Intensa giornata di test per la MotoGP, con i piloti di nuovo in pista a Jerez il giorno dopo il GP vinto da Marc Marquez. E il più veloce di tutti è Fabio Quartararo con il tempo di 1:36.379. Alle ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo davanti a tutti - 3° Morbidelli - : SEMPRE FABIO A meno di 24 ore dal Gran Premio di Spagna andato in scena ieri, l'autodromo di Jerez è rimasto il centro della MotoGP per una giornata di test in pista che ha visto impegnati i tutti i ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez e il nuovo telaio Honda : “sensazioni molto positive - ma non so se…” : Il pilota della Honda ha parlato del nuovo telaio utilizzato oggi nei Test di Jerez, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo Mossa a sorpresa della Honda nella giornata di Test a Jerez de la Frontera, il team giapponese infatti ha provato con Marc Marquez un nuovo telaio diverso rispetto a quello utilizzato dallo spagnolo in gara. AFP/LaPresse Anima in alluminio ma numerosi pezzi in carbonio, una componente diversa caratterizzata da ...

MotoGp - analisi Test Jerez 2019 : Yamaha in vetta - Honda al lavoro sul telaio - Suzuki con nuova appendice - Ducati interlocutoria : Cosa ci ha lasciato in eredità la giornata di Test di Jerez riservata alla MotoGP disputata oggi (clicca qui per la cronaca)? Gli spunti più importanti sono due: la Honda prosegue nel suo cammino verso la perfezione, mentre la Yamaha lascia la pista andalusa con la conferma che la scuderia Petronas voglia mettere in discussione il team ufficiale. La Ducati, invece, ha proseguito a lavorare sulle lunghe distanze, mentre la Suzuki prova a ...

MotoGp – Test Jerez - Rins spaccatutto : “chiedo scusa alla Suzuki - la moto non mi piaceva ma ho rotto tutto!” : Alex Rins sorride dopo i Test di Jerez: la sua Suzuki va veloce e anche se lo spoiler si spezza, lui la prende a ridere Alex Rins è la vera sorpresa di questo inizio di staigone di motoGp. Il pilota spagnolo sta confermando anche nelle gare ufficiali quello che aveva fatto vedere durante i Test pre-motomondiale, diventando uno dei principali candidati al successo finale, Marc Marquez permettendo. Nei Test svolti quest’oggi a Jerez, ...

MotoGp – Test Jerez - Petrucci soddisfatto : “niente ‘time attack’ - oggi passi in avanti su frenata e velocità in curva” : Danilo Petrucci soddisfatto del lavoro fatto con la sua Ducati nei Test di Jerez de la Frontera di quest’oggi: niente ‘time attack’ ma tanto lavoro su stabilità in frenata e velocità di percorrenza in curva All’indomani del GP di Spagna, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Jerez de la Frontera per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo miti, con temperature intorno ai 20 gradi ...

MotoGp - Test Jerez – Iannone ancora dolorante : “la caviglia fa male - oggi giornata persa ma sarò pronto per Le Mans” : Andrea Iannone costretto a fare solo 2 giri sul circuito di Jerez a causa di un problema alla caviglia: il pilota Aprilia conta di rientrare a Le Mans Niente gara nella giornata di ieri, solo due giri nei Test di oggi, tappa a Jerez da dimenticare per Andrea Iannone, limitato da un problema alla caviglia. Il pilota della Aprilia, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della sua situazione: “non ho forza a causa del dolore, ...

Andrea Dovizioso MotoGp - Test Jerez 2019 : “Oggi ho lavorato su assetti estremi - la nostra base è buona ma non basta” : Anche Andrea Dovizioso e la Ducati hanno preso parte oggi alla giornata di Test riservata alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: il forlivese non ha provato grandi novità, ma si è potuto concentrare su diversi assetti. Dopo il quarto posto di ieri e la vittoria di Marquez, l’italiano non può perdere altro terreno dall’iberico. Così Andrea Dovizioso all’ANSA: “Oggi ho lavorato su assetti estremi e rivedendo la ...