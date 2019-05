MotoGp – Cecchinello sempre più esilarante sui social | “Suzuki | che scorrettezza! Mi

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Lucioironico edsui: il famoso spoiler ancora protagonista di un post Instagram del team manager LCR Honda Si è disputata ieri un’intensa giornata di lavoro in Spagna: i piloti sono scesi in pista per i test di Jerez, dopo il Gp di domenica, vinto da Marquez, per lavorare sodo con i loro team per provare importanti novità utili per il resto della stagione.La Suzuki ha portato in pista un nuovo spoiler, che ha attirato particolarmente l’attenzione di Lucio. Il team manager della LCR Honda, aveva infatti pubblicato qualche giorno fa un simpatico post Instagram, ironizzando su tutte le polemiche nate dopo la prima gara stagionale, sullo spoiler usato dalla Ducati. Adesso, dopo i test di Jerez, ha preso ironicamente di mira la Suzuki, che avrebbe copiato lo spoiler dalla foto da lui pubblicata in precedenza.“Davvero ...

