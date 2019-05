Moto3 – Suzuki e quel messaggio strappalacrime al Sic | “caro Marco…” FOTO

Moto3 – Paolo Simoncelli e quell’invito al giovane Suzuki prima del Gp di Jerez : una coincidenza da brividi : Suzuki e quella coincidenza da brividi alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera: il racconto del giovane pilota del team Sic58 Paolo Simoncelli starà sicuramente ancora pensando alla storica doppietta del suo Team Sic58 di ieri a Jerez de la Frontera. Niccolò Antonelli ha trionfato in Spagna, seguito dal suo compagno di squadra Suzuki, regalato a Paolo Simoncelli una fantastica e commovente doppietta proprio 15 anni dopo dalla prima ...

Moto3 : Antonelli-Suzuki - in due per il Sic.

Moto3 - GP Spagna : 1° Antonelli - 2° Suzuki : doppietta Sic58 sulla pista di Simoncelli : La prima pole position in carriera di Lorenzo Dalla Porta va a braccetto con un'altra novità: la prima fila in assoluto di Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46 . Attardati in partenza i leader ...

Moto3 - Risultato GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli torna al successo dopo tre anni precedendo Suzuki e Vietti - out Masià : dopo oltre tre anni Niccolò Antonelli (Honda SIC58) torna a festeggiare, vincendo in grande stile il Gran Premio di Spagna 2019 della Moto3. Il romagnolo centra il suo quarto alloro in carriera, superando il compagno di scuderia giapponese Tatsuki Suzuki per 242 millesimi, mentre al terzo posto si piazza un incredibile Celestino Vietti (Sky Racing VR46) che conferma quanto di buono fatto vedere in questo weekend e sale sul gradino più basso del ...

Moto3 – A Jerez arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta - Suzuki e Vietti completano la prima fila [CLASSIFICA] : Il pilota italiano centra la pole position in Moto3 a Jerez, dietro di lui il giapponese Suzuki e l’altro azzurro Vietti Lorenzo Dalla Porta conquista la prima pole position in carriera, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese Suzuki. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul ...

Moto3 - risultato FP2 GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli precede il compagno Suzuki e Fernandez - 5° un buon Fenati : Dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del campionato e primo appuntamento della primavera/estate europea. Niccolò Antonelli ha confermato il proprio stato di forma ideale in questo avvio di stagione nelle prove contro il tempo ed ha stampato il miglior crono del turno con un 1’46″795 fatto segnare ...

