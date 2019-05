Moscovici:Pil pesa su conti,valuteremo

RaiNews : Ue: Italia ultima per crescita, investimenti e occupazione. Tagliate stime del Pil: +0,1%. #Moscovici: in Italia la… - NDecristofaro : RT @LiberatiLinda: Moscovici che apre la campagna elettorale del Pd e dà numeri sballati sul Pil facendo subito aumentare lo Spread, andreb… - LiberatiLinda : Moscovici che apre la campagna elettorale del Pd e dà numeri sballati sul Pil facendo subito aumentare lo Spread, a… -

La crescita italiana è "molto contenuta" e ha "incidenza su. Ma non è oggi che parleremo del rispetto" del Patto di stabilità. Così il commissario Uedopo il taglio del Pil. "La Commissione valuterà la conformità col Patto nel pacchetto di primavera pubblicato a giugno, e terremo conto anche dei risultati 2018 così come del programma di riforme presentato il mese scorso". L'Ue ha "avviato colloqui con il governo, e in particolare col ministro dell'Economia" perché è importante avere una "visione comune",ha detto.(Di martedì 7 maggio 2019)