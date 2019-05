Mondo TV - nuovo accordo licensing su Feisty Pets : ... Feisty Pets, in Italia e nella Penisola Iberica, annunciato lo scorso 11 dicembre 2018, Mondo TV ha concluso un nuovo accordo di licensing, nel settore publishing, sulla suddetta property. Il ...

Remnant From the Ashes : un nuovo trailer ci mostra il lussureggiante Mondo di Yaesha : Come riporta Gamingbolt , il breve filmato ci porta alla scoperta del lussureggiante mondo di Yaesha, anche se a prima vista può sembrare un luogo incantevole vi conviene stare all'erta, infatti ...

Remnant From the Ashes : un nuovo trailer ci mostra il lussureggiante Mondo di Yaesha : Remnant: From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostrarsi in un nuovo video.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato ci porta alla scoperta del lussureggiante mondo di Yaesha, anche se a prima vista può sembrare un luogo incantevole vi conviene stare all'erta, infatti dietro ogni albero potrebbero nascondersi ...

Francesca Fioretti - di nuovo in viaggio con Vittoria : «Continuerai a guardare il Mondo - e noi ci saremo» : Davide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriFrancesca Fioretti, 34 anni, tiene la sua Vittoria tra le braccia. La bambina, tre anni, guarda ...

Presentato il nuovo Team Ineos : 'E' la squadra con i migliori corridori al Mondo' : ... penso che sia un vero peccato che il nord dell'Inghilterra sia privato di energia meno cara, ed è oltraggioso che il governo ascolti una piccola minoranza rumorosa invece di ascoltare la scienza" . "...

Ciclismo : presentato il nuovo Team Ineos. “E’ la squadra con i migliori corridori al Mondo” : Nasce ufficialmente il Team Ineos, la squadra che a partire dal Tour dello Yorkshire prenderà il posto del Team Sky. Oggi Chris Froome, Dave Brailsford e Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos, hanno tenuto la conferenza stampa di presentazione della squadra. L’evento si è tenuta nel piccolo villaggio di Linton e, come si può apprendere dal portale Cyclingnews, è stato Froome a svelare la nuova divisa del Team. Una conferenza stampa tenuta ...

VIDEO Lewis Hamilton - nuovo tatuaggio sulla mano sinistra per il campione del Mondo : Lewis Hamilton non passa mai inosservato e il quarto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno, a Baku, non fa eccezione. Il cinque volte iridato, oltre che alle grandi qualità in pista, mette spesso in mostra il suo stile molto particolare e la collezione dei tatuaggi presenti sul suo corpo va ad arricchirsi di un altro simbolo sulla mano sinistra. Come svelato da Sky Sport F1, Lewis si è concesso un altro “disegno” con un ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : il nuovo format della carabina mista premia India 2. Indietro le coppie italiane : Giornata dedicata alle gare a coppie miste per la Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Pechino, in Cina, nella carabina da 10 metri approfitta del nuovo format India 2 di Anjum Moudgil e Divyansh Singh Panwar, che, chiusa la fase eliminatoria al sesto posto, dai quarti in poi diviene implacabile sino alla finalissima contro Cina 2 di Liu Ruxuan e Yang Haoran, vinta all’ultimo Tiro. Terza piazza per Russia 2 di Yulia Karimova e Grigorii ...

Detective Pikachu : il nuovo trailer mostra il 'meraviglioso Mondo' di Ryme City : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Detective Pikachu arriverà nei cinema a maggio e il nuovo trailer mostra il meraviglioso mondo di Ryme City.

Scopriamo il pericoloso Mondo di Days Gone in un nuovo trailer : Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Days Gone, la nuova esclusiva PS4 realizzata da Sony Bend e in arrivo nei negozi venerdì 26 aprile.Nel filmato il creative director John Garvin parla dei numerosi pericoli che Deacon dovrà affrontare in un mondo di gioco vasto e affascinante, ma anche letale.La minaccia più grande è, ovviamente, quella dei pericolosi Freaker, umani mutati da un virus ed estremamente aggressivi. Presi singolarmente non sono ...

Uno spaccato di vita ne La storia del Mondo di Nek - nuovo singolo da Il mio gioco preferito (audio e testo) : La storia del mondo di Nek è il nuovo singolo da Il mio gioco preferito. Il cantautore di Sassuolo è quindi pronto a tornare in radio a cominciare dal 19 aprile con quello che sarà il brano apripista del prossimo album in programma per il 10 maggio. Il testo di La storia del mondo mostra uno spaccato del passato e del presente, di piccoli momenti di vita ma anche di passi che hanno segnato intere generazioni. La musica del nuovo album sarà ...

"Ci vuole un ragazzo per riuscire a fondare il Mondo nuovo" : Alessio è il figlio di Nina dei Lupi e del 'Fondatore', morto sacrificandosi per la gente della montagna. Dalla comunità di Piedimulo, Alessio deve partire in missione, attraversando la grande pianura ...

La storia del Mondo è il nuovo singolo di Nek da Il mio gioco preferito prima del tour europeo : Il nuovo singolo di Nek è La storia del mondo. Il brano arriva a qualche settimana dal rilascio del nuovo album che l'artista di Sassuolo ha annunciato per il 10 maggio e in due volumi. Il titolo scelto è Il mio gioco preferito. Sui social, l'artista ha iniziato a dare qualche anticipazione sul testo del brano che ha scelto come singolo di lancio di lancio del prossimo album dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Mi ...

Nek : in arrivo il nuovo singolo “La storia del Mondo” - estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” : In uscita il 19 aprile The post Nek: in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo”, estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” appeared first on News Mtv Italia.