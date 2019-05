Minecraft Ar sarà il nuovo Pokémon Go?

wired

(Di martedì 7 maggio 2019) (Foto: Microsoft)Ar è ormai quasi realtà esicuramente svelato ufficialmente il prossimo 17 maggio in occasione dell’evento Build 2019 di Microsoft. Il gigante di stanza a Redmond ha infatti pubblicato un video cosiddetto teaser che stuzzica l’attenzione degli appassionati di videogame (e non solo) mostrando un piccolo antipasto di questo titolo che promette di fare davvero molto bene.Il pensiero va subito, come è ovvio che sia, aGo visto che anche in questo caso si prende un videogioco storico che si è presentato in una nuova veste cucita appositamente per sfruttare le abilità degli smartphone moderni. E infatti il gioco del 2016 miscelava sapientemente realtà aumentata, geolocalizzazione, condivisione tra gamer e una competizione estesa al mondo reale.Il breve video qui sotto non lascia spazio ai dubbi: proprio comeGoun ...

LordsBananas : La live di oggi sarà su #minecraft ???? - infoitscienza : Minecraft: il creatore Notch non sarà presente all'evento che celebra il decimo anniversario del gioco - zazoomnews : Minecraft: il creatore Notch non sarà presente allevento che celebra il decimo anniversario del gioco - #Minecraft:… -