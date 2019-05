Mima l' aereo di Superga in tribuna | la Juventus vieta al tifoso lo stadio per 5 anni

La Juve inibisce per 5 anni il tifoso che ha Mimato l'aereo di Superga : Non potrà mettere piede nello stadio della Juventus per cinque anni il tifoso ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo verso il Grande Torino alla vigilia del ...

Juventus - tifoso bianconero Mima aereo caduto a Superga : Daspo di 5 anni da parte della società : Cinque anni senza poter mettere piede all’Allianz Stadium. E’ la pena che dovrà scontare un tifoso della Juventus che venerdì scorso, durante il Derby della Mole, era stato ripreso mentre mimava il volo di un aereo con chiaro riferimento alla tragedia di Superga di cui il giorno successivo, il 4 maggio, si è celebrato il 70esimo anniversario. Un gesto offensivo nei confronti del club granata che non è piaciuto alla Juventus la ...

La Digos scopre il tifoso che ha Mimato il gesto dell'aereo nel derby : per lui Daspo di due anni : E' stato identificato dalla Digos il tifoso bianconero che nello scorso derby all'Allianz Stadium ha allargato le braccia mimando un aereo, offendendo la memoria della squadra granata caduta a Superga,...

