Milano | tangenti in Lombardia | 43 arresti | coinvolti anche politici

Appalti e tangenti - operazione antimafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici di Forza Italia e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...

