Milano | lega la fidanzata alla sedia e abusa di lei dopo mesi di percosse | arrestato

Fondi Lega - il pg di Milano impugna la posizione dei Bossi : “La querela di Salvini va estesa anche al senatùr e al figlio” : Va estesa anche a Umberto Bossi e al figlio Renzo la querela presentata dal leader della Lega Matteo Salvini solo nei confronti dell’ex tesoriere del movimento Francesco Belsito. Lo sostiene la Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza con cui a gennaio la Corte d’Appello ha assolto per improcedibilità i due Bossi, ‘salvatì dalla mossa del vice premier, e ha condannato l’ex tesoriere a 1 anno e 8 mesi e 750 euro di multa. I ...

25 aprile : Grimoldi (Lega) - 'Milano di Sala e del Pd è antisemita' : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - "Al posto che criticare le assenze di esponenti leghisti forse la Milano democratica di Sala e della sinistra dovrebbe scusarsi, anche questo 25 aprile, per i vergognosi insulti dal loro corteo alla Brigata Ebraica. Peraltro il solito film già visto ogni 25 aprile a Mil

Milano. Il consiglio comunale approva spese legali come debiti fuori bilancio : Disco verde del consiglio comunale di Milano. L’assemblea meneghina ha approvato, infatti, il riconoscimento delle spese legali come debiti fuori

Milano - Sala : “Salvini? Non lascio città a sua ninna nanna irrealistica. Governo M5s-Lega? Nato da un errore del Pd” : “A Salvini non lascio assolutamente la poltrona. Lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano perché è tanta roba in questo momento storico e obiettivamente ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro“. Così, a 24 Mattino (Radio24), il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si pronuncia sulle attenzioni del ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in vista ...

Eurolega basket 2019-2020 : prima bozza di calendario. Si inizia il 3 ottobre - 18 squadre - Final Four ad Atene : ci sarà Milano - 7 doppi turni : prima bozza di calendario per l’Eurolega 2019 di basket che passerà da 16 a 18 squadre. La massima competizione europea scatterà il prossimo 3 ottobre e si concluderà il 10 aprile, sono previste 34 giornate prima dei playoff che si svolgeranno dal 21 aprile al 6 maggio mentre la Final Four andrà in scena ad Atene nel weekend del 21-24 maggio. L’anticipo della regular season a inizio ottobre e lo slittamento dei playoff di una ...

Volley : Superlega - Modena elimina Milano ed è la prima semifinalista : I PROTAGONISTI- Ivan Zaytsev, Azimut Leo Shoes Modena,- ' La semifinale era il nostro obiettivo minimo. Ora affronteremo probabilmente Perugia, andremo carichi a giocarsi le nostre carte. In questo ...

Eurolega – Mike James è il miglior marcatore della regular season : aumentano i rimpianti di Milano! : Grazie ai 19.8 punti di media a partita, Mike James è risultato essere il miglior marcatore della regular season di Eurolega: aumentano i rimpianti di Milano che, nonostante le pretazioni dell’americano, ha fallito l’accesso ai Playoff Al termine delle ultime partite giocate ieri notte, si è concluso il 30° ed ultimo turno di Eurolega. L’Olimpia Milano è rimasta fuori dai Playoff, avendo perso lo scontro decisivo contro ...

LIVE Milano-Modena - Play-off Superlega volley in DIRETTA : i meneghini vogliono allungare la serie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Modena, secondo atto della sfida dei quarti di finale dei playoff della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La sfida si annuncia incerta e spettacolare dal momento che le due formazioni hanno chiuso rispettivamente in quinta ed in quarta posizione la regular season, ma con gli stessi punti in classifica. L’incontro metterà anche di fronte due degli ...

Olimpiadi Invernali 2026 - capo delegazione CIO : “Italia - una candidatura straordinaria. Milano-Cortina molto solida” : Octavian Morariu, Presidente della Commissione di Valutazione CIO, ha parlato al termine della settimana di visite in Italia durante la quale si sono valutate le possibili sedi di gara nel caso in cui l’Italia dovesse ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Il capo delegazione del Comitato Olimpico Internazionale ha profuso parole molto positive nei confronti della nostra candidatura: “Siamo ...

Il capo delegazione del CIO : 'Milano-Cortina candidatura molto solida' : Ci sarà un impatto molto importante sull'economia e c'è anche un forte sostegno della popolazione " Alla domanda di un giornalista svedese sul testa a testa con Stoccolma, il capo delegazione del Cio ...

Milano-Modena volley - Playoff SuperLega oggi (6 aprile) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre questo pomeriggio il secondo fine settimana dedicato ai quarti di finale dei Playoff della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Nell’anticipo si affronteranno Milano e Modena, in un incontro che potrebbe già decretare il nome della prima semifinalista dato che le sfide del primo turno si disputano al meglio delle tre partite. La formazione emiliana si presentava all’appuntamento con molte ...

Casting per una serie Tv con riprese in Sicilia e per un corto legato allo IED di Milano : Il mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo propongono continuamente nuove opportunità di lavoro, non di rado anche per soggetti del tutto privi di precedenti esperienze in ambito recitativo di qualunque genere e tipo, perfino di carattere amatoriale. A conferma di ciò sono attualmente in corso dei Casting per la ricerca di figure del tutto particolari, vale a dire una coppia di gemelli monozigoti (o eterozigoti ma nettamente ...

Volley : Superlega - Gara 2 dei Quarti per Milano - Padova - Verona e Monza da dentro o fuori : Non sarà facile perché i risultati di questa stagione confermano che Trento è una delle squadre più forti al mondo, ma abbiamo il dovere e la voglia di provare a portare la serie a Gara 3 '. Aaron ...

Volley : Superlega - Gara 2 dei Quarti già decisiva per Milano - Padova - Verona e Monza : ROMA - Le big del Campionato scaldano i motori per Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca. Il primo atto ha confermato i pronostici rispettando il fattore campo, ma Perugia ha ...