Milano fuori gioco per la sede dell' Agenzia europea del lavoro | ELA

25 aprile : Brigata Ebraica contestata a Milano - 'fuori i fascisti dal corteo' : Un gruppo di filopalestinesi ha contestato la Brigata Ebraica durante la sfilata del 25 aprile a Milano, con il grido di 'assassini, assassini'. Come ogni anno l'episodio e' avvenuto all'altezza di piazza San Babila. Tra gli altri slogan gridati dai filopalestinesi, controllati 'a vista' dalle forze dell'ordine che hanno creato un cordone a protezione del corteo, anche quell di 'fuori i fascisti dal corteo' e 'Israele fascista stato ...

Milano : rissa fuori da discoteca - arrestato 21enne : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver ferito gravemente al volto un giovane di 26 anni con un coccio di bottiglia. La lite fra i due è scoppiata in una discoteca di via Tocqueville poco prima delle 4 di notte. Il 21enne, residente a S

Salone del Mobile e Fuorisalone - più quantità che qualità. Ma Milano ha bisogno di altri eventi così : Sta terminando la settimana del Salone del Mobile e Fuori Salone, un’occasione che da tempo non riguarda più solo gli addetti ai lavoro ma si è allargata e diffusa a toccare non solo la zona di Rho Fiera ma l’intera città con diverse centinaia (non tutte memorabili…) proposte culturali e commerciali, iniziative ed eventi che hanno finito per coinvolgere un pubblico ampio e allargato. Si ...

'Fuorisalone' a Milano - dove il design del passato incontra quello del futuro : Fuorisalone è arrivato e come ogni anno ha vestito ogni quartiere di Milano con il suo glamour, l'innovazione e rendendo il capoluogo lombardo la capitale mondiale del design per una settimana. L'esposizione terminerà domani, 14 aprile e i "District" in cui ammirare le varie installazioni e novità sono aumentati rispetto all'anno passato, rendendo così ogni angolo della città un angolo del genio e del design. Iqos World di Alex Chinneck Una ...

Milano Design Week 2019 : un weekend al Fuorisalone. Cosa vedere : Artistic&TraditionalDesign GardenPOM Glass EasyFrangeB-LOOMLéonie Pernet in concerto93 years of Magic: a dialogue between past and presentALPHACUBE Affinity in AutonomyRichard Ginori Il viaggio di NettunoLife in VogueLouis Vuitton Objets NomadesThe Green LifeHELPOppo al Vanity Fair Social GardenAmazon House in a BoxHoover a Amazon In A BoxLeonardo Horse ProjectHome Sweet HomeA Life ExtraordinaryThe Dedica AnthologyJungle LivingMilan Design ...

Arte - selfie e duelli per magnareViaggio al Fuorisalone di Milano : Le ciotole del designer di Dubai davanti alla casa del Manzoni. «Oooooh, very beautiful», squittisce la designer di New York che s’avventa sull’installazione per farsi un selfie con lo stesso ardore con cui Di Maio afferrava il decreto sul reddito di cittadinanza per annunciarlo urbi et orbi su Facebook Segui su affaritaliani.it

Milano Design Week 2019 - guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone : Siamo ormai nel vivo della desig Week, occasione in cui il Fuorisalone anima la città di Milano, non solo con le sue installazioni sparse per i vari quartieri, ma anche con tantissimi party ed eventi esclusivi. Ecco allora una selezione di appuntamenti da segnare sul calendario in vista del Weekend. L'articolo Milano Design Week 2019, guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone proviene da Il Fatto Quotidiano.

I Fuori Salone più griffati della Design Week. Dal minimal/chic di Armani agli oggetti nomadi di Louis Vuitton. Milano in fila per un selfie con le archistar : Ufficialmente comincia oggi la Design Week ( dal 9 al 14), di fatto le anteprime delle anteprime sono già iniziate nel fine settimana. Una corsa a chi apriva i battenti prima degli altri. Dior Ai Frigoriferi Milanesi, recupero smart degli storici magazzini refrigeranti, apre “Arte e Femminismo in Italia. Il Soggetto Imprevisto”. Si svuotano gli archivi del passato per riportare alla luce un incandescente arsenale socio/politico. Una mostra di ...

Fuorisalone 2019 - i gagdet più tecnologici della Milano Design Week : La Design Week meneghina, fino a domenica 14 aprile, inflaziona Milano e il resto del mondo, con: anteprime, innovazioni e le migliori idee di prodotto. Mai come questa settimana il capoluogo lombardo, tra Salone e Fuorisalone, è il palco internazionale dove toccare con mano un anticipo del futuro. Lo spazio e il movimento. La prima testimonianza arriva dal precursore di questa tendenza: Bang & Olufsen. Il marchio danese è presente a Milano ...

'Eni gas e luce' al FuoriSalone di Milano : Anche quest'anno Eni gas e luce , società 100% controllata da Eni che si occupa della vendita di gas, luce e soluzioni energetiche, a famiglie e imprese, torna al FuoriSalone di Milano . Dopo il ...

Canada Goose celebra la pioggia con un’esperienza unica al Fuorisalone di Milano : quanti vip per la presentazione di “50 Words for Rain” [GALLERY] : Canada Goose presenta “50 Words for rain”. Canada Goose celebra la pioggia con un’esperienza immersiva durante il Fuorisalone di Milano. Un’installazione del sound designer giapponese Kouichi Okamoto per il lancio della Nomad capsule collection Canada Goose invita i visitatori del Fuorisalone di Milano ad immergere i loro sensi in una mostra ispirata agli elementi. A partire dal vernissage del 9 aprile, che ha visto la ...

Un po’ di foto dal Fuorisalone di Milano : Nel polo fieristico di Rho Fiera è partito ufficialmente il Salone del Mobile di Milano: un’istituzione nel palinsesto di eventi meneghino che attira ogni anno migliaia di turisti e catalizza l’attenzione di media, cittadini e politici. Se non siete addetti ai lavori, la settimana, che quest’anno va da martedì 9 a domenica 14 aprile, è caratterizzata soprattutto dal Fuorisalone, un calendario di appuntamenti, eventi, mostre, ...