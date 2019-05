Milano | cannabis light? No | droga vera al Festival

Droga : Gasparri - 'Salvini blocchi manifestazione Milano pro cannabis' : Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Insisto nel chiedere al ministro Salvini di prendere una posizione più drastica sulla rassegna pro cannabis in programma a Milano nel fine settimana. Forza Italia, con la consigliera comunale Mariastella Gelmini, ha presentato una mozione al Consiglio comunale di Milano

Fiera cannabis a Milano - il manifesto 'Io non sono una droga' scatena polemiche. Sala : "Messaggio sbagliato e pericoloso" : Stavolta però, per colpa dei cartelloni, sul festival milanese si sono abbattuti anche gli anatemi della politica nazionale. In particolare è stata Giorgia Meloni a tuonare, nel giorno della ...

Fiera cannabis a Milano - il manifesto “Io non sono una droga” scatena polemiche. Sala : “Messaggio sbagliato e pericoloso” : L’immagine stilizzata di una foglia di marijuana sovrapposta a quella del Duomo di Milano. E una scritta in maiuscolo: “Io non sono una droga”. È il manifesto pubblicitario, comparso in questi giorni per le strade della città meneghina, che ha trasformato in un caso politico la 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, la Fiera internazionale della canapa prevista dal 3 al 5 maggio agli East End Studios di via Mecenate. Una manifestazione ...

La Fiera della cannabis di Milano agita la politica : Da diversi giorni la '4.20 Hemp Fest', meglio nota come la Fiera internazionale della cannabis, è pubblicizzata per le strade di Milano con manifesti che raffigurano una grande foglia della pianta e la scritta: 'Io non sono una droga'. Un messaggio che sembra non rassicurare la politica, da destra a sinistra attiva nell'ostacolare la rassegna la cui apertura è prevista venerdì con 150 espositori, imprenditori che declinano in vari ...