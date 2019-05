Milan | squalifica di tre giornate per Paquetà

Milan-Lazio - frase choc di Leiva a un dirigente disabile : 'Seduto e zitto'. Sei a rischio squalifica : ... come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme e dei principi etici del nostro mondo'. Né il contestato arbitro ...

Milan-Lazio - sette giocatori a rischio squalifica : Il procuratore Pecoraro, anche in scia alle voce levatesi sia dalla politica, Giorgetti e Salvini, che dalla Figc, Gravina,, potrebbe anche chiedere ulteriori indagini sull'accaduto , arrivando a ...

Milan-Lazio - in sette rischiano la squalifica : spuntano offese di Lucas Leiva ad un dirigente disabile : Milan-Lazio non è affatto finita, si attendono con ansia le decisioni del giudice sportivo: pioveranno squalifiche? Milan-Lazio sta portando con sé notevoli strascichi. Il post gara è stato infuocato, iniziato con la rissa in mezzo al campo e proseguito con il ben noto caso Kessiè e Bakayoko, relativo all’esposizione della maglia di Acerbi in modo provocatorio. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset sarebbero ben sette i calciatori ...

Milan-Lazio i veleni infiniti. Sei giocatori rischiano la squalifica : ... come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme e dei principi etici del nostro mondo'. Né il contestato arbitro ...

Bakayoko e Kessie - gesto da squalifica ma è peggio il Milan che li difende. E Gazidis... : Un comportamento senza senso, che in un mondo di valori quale dovrebbe essere lo sport meriterebbe una punizione, una squalifica . Non a caso il procuratore federale Pecoraro ha segnalato al giudice ...

Milan-Lazio - Bakayoko e Kessie nei guai : i due rossoneri rischiano ammenda e squalifica : Il gesto di Kessie e Bakayoko al centro delle polemiche: i due rossoneri ora rischiano la squalifica, chiesta la prova tv Dopo la vittoria del Milan sulla Lazio, il gesto di Kessie e Bakayoko ha attirato le attenzioni dei tifosi, ma non solo. I due rossoneri, nell’atto di mostrare la maglia di Francesco Acerbi a mo’ di sfottò sotto la curva, hanno fatto drizzare le orecchie alla Figc. Il capo della Procura federale ha chiesto ...

PROBABILI FORMAZIONI Milan LAZIO / Quote - Badelj è squalificato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: Quote, le ultime notizie sulle mosse e i dubbi di Gattuso e Inzaghi per l'anticipo di Serie A, 32giornata.

Prova tv Mandzukic : niente squalifica per il croato dopo Juventus Milan : Prova TV Mandzukic, il croato scagionato dopo Juve Milan – niente Prova tv per Mario Mandzukic. L’attaccante croato non è stato punito dal giudice sportivo per il “calcetto” rifilato a Alessio Romagnoli durante l’ultimo Juventus-Milan. Sospiro di sollievo in casa bianconera: Max Allegri non dovrà rinunciare al suo ariete, ancora a secco di gol nel […] L'articolo Prova tv Mandzukic: niente squalifica per il ...

Juve-Milan - Mandzukic prova tv : ora il croato rischia la squalifica : Mandzukic prova TV- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, e secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, Mario Mandzukic potrebbe incappare in una squalifica tramite prova tv dopo il match di campionato contro il Milan. Il croato avrebbe rifilato un calcio a Romagnoli dopo un contrasto in area di rigore. Nei prossimi giorni si conosceranno ulteriori dettagli. […] More

Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv - Larsen e Sandro squalificati - Serie A : Probabili formazioni Milan Udinese: Diretta tv, le notizie alla vigilia su moduli e titolari per Gattuso e Tudor verso la partita di Serie A.

Squalifica Gattuso - Righio “salvato” per Milan-Inter : Squalifica Gattuso – Il derby di Milano non perderà uno dei suoi protagonisti più attesi. Sì, perché Gennaro Gattuso anche se non sarà in campo a correre pur dalla panchina rimane uno degli “attori” principali alla Scala del calcio. Durante l’ultima partita contro il Chievo, che ha visto il suo Milan vittorioso grazie a un […] L'articolo Squalifica Gattuso, Righio “salvato” per Milan-Inter proviene da ...

Milan-Inter - nessuna squalifica per Gattuso : nel derby ci sarà : nessuna squalifica per Rino Gattuso, che potrà dunque essere regolarmente in panchina nel derby tra Milan e Inter di domenica prossima. È questa la decisione del giudice sportivo, che ha deciso di comminare una multa a seguito dell’espulsione del tecnico rossonero contro il Chievo. Nel match contro i clivensi, Gattuso era stato allontanato dall’arbitro Pairetto dopo un diverbio con Meggiorini. Sospiro di sollievo, dunque, per i ...

Squalifica Gattuso - Milan fiducioso : tutto dipenderà dal referto : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Non a caso, riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , Rino è abbastanza nervoso. Lo è per l'attesa di un ...