Milan | senza centrocampo contro la Fiorentina | Gattuso sarà costretto ad affidarsi a

Milan - Leonardo : “Senza Champions - niente investimenti” : Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, dopo la partita contro il Bologna, annuncia: “E’ vero che siamo in una situazione economica non semplice ma non c’è una smobilitazione in atto. Ovviamente non ci saranno grandi investimenti, siamo bloccati per la prossima estate. Chiaramente la qualificazione in Champions League indirizzerà tutto”. ”Se paragoniamo questo Milan a quello che vinceva tutto saremo sempre ...

Milan - Bakayoko senza benzina e in ritardo : Gattuso manda la squadra in ritiro : ritiro punitivo di cinque giorni. È la decisione di Gennaro Gattuso dopo che stamattina Bakayoko si è presentato all'allenamento del Milan con un'ora di ritardo. La squadra rossonera da domani alle 16 ...

Milan - Piatek sta diventando un caso : 4 gare senza gol - il digiuno costa caro : Caricatore scarico, munizioni esaurite. Almeno per il momento. Nei prossimi giorni Krzysztof Piatek passerà a fare un po' di spesa in armeria, perché l'assenza dalla scena del delitto inizia a essere ...

Milan senza carattere : Gattuso pagherà soprattutto per questo : Il day after rossonero ha emesso il verdetto: Gattuso concluderà la stagione, ma dal 27 maggio il club inizierà le pratiche di divorzio. Non è una notizia ufficiale, però è come se lo fosse. Troppe ...

Corsa Champions League - i calendari delle 6 pretendenti per 2 posti : Milan senza ostacoli - occhio agli scontri diretti : Corsa Champions League che entra nel vivo a 4 giornate dal termine del campionato di Serie A: Atalanta al momento avanti ma con un calendario ricco di insidie La Corsa alla qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più intricata. Gli ultimi risultati hanno di fatto ribaltato la contesa, con il Milan che è passato dall’avere saldamente il quarto posto in mano, sino al settimo posto attuale in classifica a seguito del ...

OPERA/ "Arianna" senza "Nasso" alla Scala di Milano : Il cast, sontuoso, include il sovrintendente e direttore artistico della Scala, Alecander Pereira, nel ruolo, recitato, del maggiordomo

Per ora rimane Gattuso : Milan senza alternative : Quando l’esonero sembrava imminente, Rino Gattuso si salva. La decisione non piace ai tifosi che vorrebbero l’esonero di Gattuso. Ma

Milan - Scaroni : 'Senza Champions crescita più lenta. Siamo delusi' : " La squadra non gioca a buoni livelli da mesi , l'obiettivo Champions ieri si è allontanato ma continuiamo a inseguirlo", le parole rilasciate a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 dal presidente ...

Milan - Scaroni bacchetta la squadra : “il futuro di Gattuso non mi compete - ma senza Champions…” : Il presidente del Milan ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Torino, soffermandosi su Gattuso e sulla corsa Champions La sconfitta contro il Torino complica maledettamente le cose per il Milan, il club rossonero si trova adesso staccato di due punti dalla zona Champions League, in attesa che giochi questa sera l’Atalanta. Fabio Ferrari/LaPresse Il presidente Scaroni ha parlato a Radio Anch’io lo Sport della situazione ...

Il Milan è spento e senza anima : Il posticipo domenicale certifica una crisi rossonera senza precedenti. Il Torino vince lo scontro diretto con il Milan e aggancia

Disastro totale - il Milan non sta più in piedi! Confusione - frustrazione e assenza di gioco : il Torino domina e sogna la Champions : Il Torino affonda il Milan con le reti di Belotti e Berenguer: i granata alimentano il sogno Champions, rossoneri completamente allo sbando La domenica della 34ª Giornata di Serie A si chiude con Torino-Milan, big match che mette in palio 3 punti importantissimi nella corsa Champions League. Dopo le vittorie di Roma e Lazio e in attesa dell’Atalanta, impegnata domani contro l’Udinese, sono 5 le squadre, nello spazio di 3 punti, ...