Milan | Paquetà fermato tre giornate | stagione conclusa

Milan - Paquetà squalificato tre giornate : Costa cara a Paquetà l'espulsione rimediata lunedì sera nel posticipo Milan-Bologna . Il Giudice sportivo ha infatti squalificato il brasiliano per tre giornate e per lui, di fatto, il campionato è ...

Milan - le pagelle di Paquetà : bocciatura piena per l'ex Flamengo : Per Paquetà sono arrivate delle nette insufficienze nei voti dei principali quotidiani italiani: La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 4,5 Corriere della Sera: 4,5 Tuttosport: 5 ...

Milan-Bologna - il rosso a Paquetà fa discutere : gli arbitri sono liberi di spingere i calciatori? [VIDEO] : Milan-Bologna, il rosso a Paquetà ha fatto molto discutere a causa del modus operandi dell’arbitro Di Bello Milan-Bologna, una gara molto tesa nel finale con diverse espulsioni e momenti di tensione da entrambe le parti. I rossoneri hanno vinto la battaglia ma non avranno nel prossimo turno contro la Fiorentina il talentuoso Paquetà a causa del cartellino rosso rimediato a pochi minuti dal termine. In realtà il calciatore brasiliano ...

Milan-Bologna - la moviola : follia di Paquetà : Si è concluso il match della 35^ giornata del campionato di Serie A, successo del Milan contro il Bologna, fondamentale per la qualificazione in Champions League. Ecco la moviola della partita. Pestone in arrivo nei confronti di Danilo, contatto ritenuto involontario ma pericoloso. Poi è Lyanco a colpire il piede sinistro di Kessie in area anche in questo caso contatto involontario, rimangono dubbi in entrambi i casi. Nella ripresa ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all’arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell’arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna, il brasiliano si fa espellere per una manata nei confronti dell’arbitro. Ammonito per una reazione a Pulgar, il centrocampista rossonero sbraccia all’indirizzo del direttore di gara, colpendolo sul braccio. La decisione di Di Bello è ...

Milan-Bologna 2-1 - diretta live : Destro accorcia le distanze - espulso Paquetà! : 73′ – Il Milan si complica la vita in due minuti. Subito dopo il gol del Bologna, Paquetà subisce un fallo, reagisce in maniera veemente nonostante il giallo dell’arbitro e si becca l’espulsione. Finale di gara che si prospetta elettrizzante. 72′ – Il Bologna accorcia le distanze, gol dell’ex per Destro, anch’egli entrato da dieci minuti. Sugli sviluppi di un corner, Sansone si accentra, fa ...

Milan-Bologna - sarà 4-3-1-2 : Paquetá dietro Piatek-Cutrone : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa la mossa considerata da Rino per tentare di dare la svolta ...