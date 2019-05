Milan | Gattuso | ' Bakayoko può insultarmi | poi però ci vediamo'

Milan è in corsa Champions - lite Gattuso-Bakayoko : Il Milan soffre, fatica e rischia ma non fallisce la possibilita' per sperare ancora di lottare fino alla fine per un posto in Champions. Contro il Bologna a San Siro ha un solo risultato utile: la vittoria e vittoria, anche se sofferta e' stata. I rossoneri battono per 2 a 1 i rossoblu che volevano punti salvezza ma che dovranno rimandare l'appuntamento per festeggiare la permanenza in serie A. L'incontro inizia col Milan piu' determinato ma ...

Milan - Gattuso smonta Bakayoko : “ci vuole il fuoco dentro - altrimenti si va a giocare al parco” : L’allenatore del Milan ha analizzato il match vinto con il Bologna, soffermandosi anche sul caso Bakayoko Il Milan batte il Bologna e respira, tornando al successo dopo due partite giocate sotto tono. I rossoneri salgono al quinto posto grazie agli acuti di Suso e Borini, gol che permettono a Gattuso di riportarsi a meno tre punti dalla zona Champions League. Spada/LaPresse La situazione però non è delle migliori, lo dimostra il caso ...

Bufera Milan - Bakayoko si rifiuta di entrare : Gattuso si infuria : Un battibecco tra Gattuso e Bakayoko anima la panchina del Milan durante il posticipo con il Bologna. Al 26' Biglia chiede il cambio per un colpo alla schiena, Gattuso invita Bakayoko ad entrare ma - ...

Milan-Bologna 2-1 : la pista Champions è viva - ma pesa la lite Gattuso-Bakayoko video : Nel posticipo i rossoneri conquistano i tre punti (Destro accorcia per i rossoblu), ma sullo 0-0 il francese rifiuta di entrare e insulta il tecnico. Espulso Paquetá

