Milan | finisce la stagione di Paquetà | tre turni di squalifica

Milan-Bologna - finisce 2-1. I rossoneri sperano ancora nella Champions : Milano - Il Milan soffre, fatica e rischia ma non fallisce la possibilità per sperare ancora di lottare fino alla fine per un posto in Champions. Contro il Bologna a San Siro ha un solo risultato ...

Milano - la sfilata del 25 aprile finisce in rissa tra grillini e Pd : La sfilata del 25 aprile dei Cinque Stelle insieme alla sinistra e al Pd per le strade di Milano è finita in rissa. Una rappresentaza del Movimento Cinque Stelle è infatti finita nel mirino dei centro sociali. Durante ilo corteo si sono registrati momenti di tensione come ha raccontato Bruno Misculin, attivista grillino: "Mi hanno strattonato, cercato di strapparmi lo striscione di mano e portarmelo via: mi ci sono appeso e mi hanno trascinato ...

Milan ELIMINATO DALLA COPPA ITALIA/ Finisce ko a San Siro : in finale va la Lazio : Il MILAN è ELIMINATO DALLA COPPA ITALIA: a San Siro avrebbe dovuto vincere o tenere lo 0-0 fino ai rigori, invece la Lazio con Joaquin Correa vola in finale.

Inter-Roma avanti piano : 1-1 Lazio-Chievo 1-2|Classifica E Parma-Milan finisce 1-1 : La squadra di Ranieri passa in vantaggio al quarto d’ora e scavalca il Milan, il croato la riacciuffa al 61’ mettendo al sicuro il terzo posto (+5 sui rossoneri)

Il Milan stecca a Parma : finisce 1-1 al Tardini : Il Milan di Gennaro Gattuso stecca in casa del Parma di Roberto D'Aversa e non riesce ad andare oltre l'1-1 contro i ducali che forse avrebbero meritato qualcosa di più viste le occasioni da rete prodotte. Al vantaggio siglato da Castillejo al 69' ha risposto Bruno Alves all'87' con un sontuoso calcio di punizione. Da segnalare anche un palo colpito da Siligardi prima del gol del pareggio. Con questo punto il Milan si porta a quota 56 punti ma ...

Basket - Eurolega 2019 : finisce il sogno di Milano - l’Anadolu Efes vince 101-95 ed elimina gli uomini di Pianigiani : finisce al Sinan Erden Dome l’Eurolega 2018-2019 dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani esce sconfitta contro l’Anadolu Efes Istanbul per 101-95, terminando dunque la propria avventura in Europa senza bisogno di attendere altri risultati. Ergin Ataman, la cui squadra è già certa di affrontare il Barcellona nei quarti, manda sei uomini in doppia cifra: Vasilije Micic (18 punti), l’ex ...

Milano-Sanremo 2019 - a che ora finisce la corsa? Arrivo in Via Roma : programma - orari - tv e streaming : Oggi si disputa la Milano-Sanremo 2019, Classicissima di Primavera giunta alla sua 110^ edizione e che come sempre regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. La prima Monumento della stagione è imprevedibile e aperta a qualsiasi risultato, tutto lascia presagire a una volata in Via Roma ma attenzione ai possibili attacchi tra Cipressa e Poggio che potrebbero rimescolare le carte in tavola come è successo l’anno scorso ...

Volley - SuperLega : ultima giornata - si definisce la griglia playoff. Perugia prima - duello tra Trento e Lube - Milano insidia Modena : Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si conclude la regular season e si definisce il tabellone dei playoff scudetto, conosciamo già le otto squadre qualificate alla post-season ma i vari accoppiamenti sono tutti da svelare. Per il momento si parte da tre certezze: Perugia è matematicamente prima, Verona sarà sesta, Milano e Modena si affronteranno tra loro nei ...

Basket - Eurolega Milano se la gioca - ma il Real è più forte. Finisce 92-89 : Milano - L'Ax Milano accarezza a lungo l'idea dell'impresa a Madrid ma nella tana dei campioni d'Europa la sconfitta, 92-89, arriva amara. L'Olimpia non riesce a capitalizzare un vantaggio di 18 punti,...

Milan-Inter 0-1 - finisce il primo tempo : i rossoneri non scendono in campo : Comincia male il derby della Madonnina per il Milan, che al termine del primo tempo è sotto di un gol contro un’Inter ben messa in campo e sicuramente meritevole del vantaggio. Di fatto, i rossoneri sono rimasti con la testa negli spogliatoi, non riuscendo mai a costruire una trama offensiva pericolosa e a velocizzare il gioco. Gattuso dovrà farsi sentire durante l’intervallo, se vorrà sperare nella rimonta. La rete degli ...

Accadde oggi : doppio Leonardo e l'unico gol di Zanetti nel derby - Inter-Milan finisce 2-2 : Nella settimana che porta all'importantissimo Milan-Inter di domenica prossima, Diretta esclusiva su Sky Sport alle 20.30 ,, ricorre infatti il ventennale di un altro match a suo modo storico: quello ...

Primavera - Milan rimontato da 0 a 3 : col Chievo finisce in pareggio : Brutto pareggio conquistato dal Milan Primavera contro il Chievo. I giovani rossoneri hanno subito una rimonta che – al termine del primo tempo – sembrava impensabile. Dopo la prima frazione di gioco, dominata dai ragazzi e terminata sul risultato parziale di 0 a 3 grazie alle reti di Daniel Maldini, Tsadjout e Sala, la squadra allenata da Federico Giunti è letteralmente crollata nella ripresa. I giovani del Milan hanno finito con il ...