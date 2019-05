Milan | Caldara risponde sui social alla dedica di Kessié

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019)ha esposto la maglia di Mattia, fuori da diversi mesi a causa della rottura del crociato dopo la vittoria contro il Bologna. Botta e risposta tra i due sui. Su Instagram, dove vanta 506 mila followers,ha rinnovato la, pubblicando la foto del momento in cui esibiva la maglia del compagno. Nella didascalia del post, che ha racimolato più di 70 mila like, si legge: “Questa importante vittoria la dedichiamo a te. Ti aspettiamo presto in campo Mattia!”. Il difensore ha quindi lasciato un commento sotto al post: “Ti voglio bene Frankino!“, accompagnato da un cuoricino.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolosuidiCalcioWeb.

