Migranti | l' Ong schiera la nave | Da oggi pattugliamo la Libia

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Claudio Cartaldo Mediterranea Saving Humans sfida ancora il ministro Salvini. Dopo la diffida ad operare, salpa per la zona Sar davanti a ZuaraAncora una sfida. Ancora le Ong. Mediterranea torna a lasciare i porti e salpa, dopo la diffida arrivata dalla Guardia costiera italiana. La Mare Jonio è infatti "partita questa mattina da Lampedusa" e si sta dirigendo vero il tratto di mare dove sono (o erano) solite stare le navi delle Ong. "Da stasera pattuglieremo la zona SAR a trenta miglia dalle coste dellaa nord di Zuara - fa sapere l'Ong in un tweet - Per un mare di diritti, non di morte".Con ogni probabilità, si riapre così lo scontro tra Organizzazioni umanitarie egoverno italiano. Gli sbarchi sono ormai ridotti al lumicino, la linea dei porti chiusi - per quanto contestata da alcuni - sembra tenere. L'Italia non è più "il campo profughi d'Europa". Ma per le ...

Linkiesta : L'anno scorso nel Mediterraneo moriva 1 persona su 39, ora 1 su 6. Meno sbarchi non significa meno vittime. La stra… - redazioneiene : Dove finiscono i nostri soldi dati alle ong per aiutare i migranti nei campi di detenzione in Libia (dove si contin… - FeliceOriano : RT @Rassegne_Italia: Ora Bergoglio benedice pure le Ong (scafiste): 'Onore per il loro lavoro e i loro sforzi in favore dei migranti' - Ras… -