Microsoft porta Linux su Windows 10

wired

(Di martedì 7 maggio 2019) (Foto:) All’interno delle prossime versioni di10 sarà integrato il kernel diconfermando la volontà e l’apertura diverso l’open source. A partire dalla prossima estate, il nucleo fondamentale del sistema operativo del pinguino sarà infatti incluso nel Subsystem diper(WSL) basato sulla versione 4.19, come confermato dal program manager Jack Hammons.Questa decisione segna un ennesimo passo della casa di Redmond nel sentiero dei software con codice sorgente pubblico e aperto dopo l’integrazione di OpenSSH nello stesso10 e gli annunci recenti delle distribuzioni Fedora, Ubuntu e Susenello store interno. Il kernel completo in10 è stato annunciato all’evento Build 2019 che già ha anticipato l’uscita di Minecraft Ar stile Pokemon Go per Android e iOS.Nel dettaglio, si utilizzerà la versione 4,19 diperché ...

BiasiuttiAle : RT @Altitudo_tweets: Abbiamo messo insieme #AI, #StreamAnalytics, #IoT Edge ??, #Docker, #VisualStudioCode, #PowerBI e i #Lego per mostrarvi… - francogarna : Microsoft porta l’intelligenza artificiale nelle soluzioni di produttività - Altitudo_tweets : Abbiamo messo insieme #AI, #StreamAnalytics, #IoT Edge ??, #Docker, #VisualStudioCode, #PowerBI e i #Lego per mostra… -