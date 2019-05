Meteo Veneto | ancora molto freddo | -11 a Passo Cimabanche

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità per neve - pioggia e vento forte : La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’Allerta Meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per valanghe - frane e corsi d’acqua ingrossati : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi alle ore 14:00 di domani, martedì 30 aprile, per eventuali situazioni di criticità ...

Meteo - maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Meteo Veneto - maltempo nella Pedemontana : firmato lo stato di emergenza : Dalle prime ore di questa mattina gli uomini di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), insieme al direttore Fabrizio Stella, sono nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito soprattutto a causa delle forti grandinate abbattutesi in diverse province. Nello stesso tempo, gli uffici regionali hanno istruito il decreto per la ...

Meteo - il maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per criticità idraulica e idrogeologica : Prosegue la fase di tempo perturbato in Veneto. In particolare riferimento alla situazione idraulica riscontrata sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione in alcuni bacini idrografici del territorio. Dalle ore 14.00 di oggi alle ore 14.00 di domani, 25 aprile è dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulla Rete Principale riguardo ai ...

Meteo - allerta piogge torrenziali al Nord : 200mm nelle prossime 48 ore tra Friuli e Veneto [MAPPE] : allerta Meteo – La goccia fredda responsabile del trasporto di grandi quantità di sabbia dal Sahara in Europa si sta spingendo verso Nord-est sul Mediterraneo centrale e settentrionale. Causerà persistenti precipitazioni orografiche e convettive lungo il versante alpino meridionale del Nord Italia e della Slovenia occidentale, spingendo le precipitazioni anche nel sud della Svizzera. I quantitativi più alti sono attesi sull’Italia Nordorientale, ...

Allerta Meteo Veneto : da stanotte a mercoledì previsti forti temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalla mezzanotte di oggi, lunedì 22 aprile, fino alle ore 8 di mercoledì 24 aprile, per eventuali situazioni di ...

Meteo Veneto : lavori per 2.929.000 euro a Enego in seguito al maltempo del 2017 : E’ stata approvata un’Ordinanza commissariale relativa al maltempo dell’estate 2017 che, nell’ambito della rimodulazione degli interventi, finanzia l’apertura di nuovi cantieri volti alla riduzione del rischio residuo o alla implementazione della resilienza delle strutture nel territorio di Enego (Vicenza) per oltre 2.929.000 euro. “L’Ordinanza con il finanziamento della Protezione Civile Nazionale ...

Meteo Veneto : situazione in miglioramento - le previsioni per i prossimi giorni : E’ in progressivo miglioramento la situazione nivoMeteorologica in Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato un bollettino che aggiorna la situazione sul fronte del pericolo valanghe. Rimane in vigore lo stato di attenzione (allerta gialla) sulle Dolomiti, mentre è dichiarato il ritorno alla normalità sulle Prealpi. La situazione attuale indica che il manto nevoso è in fase di assestamento e ...

Allerta Meteo Veneto : ancora rischio valanghe : La situazione neve, in Veneto, e’ in miglioramento, ma prosegue la sorveglianza da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, che ha emesso un bollettino, nel quale si segnala il permanere del pericolo di valanghe in montagna e si indica lo stato di attenzione per criticita’ idrogeologica su alcuni bacini idrografici. Per quanto riguarda il pericolo valanghe, il manto nevoso e’ in fase di ...

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe dopo la neve : In riferimento alla situazione Meteorologica e nivoMeteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (che ieri, in presenza di forti perturbazioni aveva previsto in alcune zone lo stato di preallarme) al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi: per criticità idraulica lo stato di ...