Meteo | nuova perturbazione in arrivo | domani torna la pioggia al nord

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Meteo - finalmente torna il sole : 25 gradi in Sardegna. Ma domani nuova perturbazione : Una primavera molto movimentata quella che stiamo vivendo. Dopo un’effimera breve tregua prevista per oggi - con un generale miglioramento grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale - è atteso un altro peggioramento. Anche per il weekend il tempo non sarà bello.Continua a leggere

Meteo - è un Maggio pazzo : torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

Meteo : nuova perturbazione sull'Italia - domenica instabile su diverse regioni : Dopo una brevissima tregua dovuta essenzialmente alla fase di transizione tra una perturbazione e l'altra, il tempo sta tornando a peggiorare sull'Italia a causa di nuove infiltrazioni fresche di...

La nuova beta di App Google risolve i problemi del Meteo : Il team di App Google ha rilasciato una nuova versione beta, la 9.78, risolvendo i problemi relativi al meteo di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi L'articolo La nuova beta di App Google risolve i problemi del meteo proviene da TuttoAndroid.

Meteo - ancora pioggia sull’Italia : domani nuova perturbazione al nord : Temporali e acquazzoni interesseranno gran parte dell'Italia anche nella giornata di oggi. domani migliorerà al centro sud, mentre al nord arriverà una nuova perturbazione. Il maltempo sarà il protagonista soprattutto nelle regioni di centro nord. Inoltre, i venti che risaliranno dal nord Africa trasporteranno sull'Italia significativo carico di polvere sahariana, coprendo i cieli e “sporcando” la pioggia. La giornata di oggi, martedì 23 ...

Maltempo - nuova allerta Meteo domani. Turista muore in mare a Pasquetta : Il Maltempo si abbatte su parte dell'Italia nel giorno di Pasquetta . Nel pomeriggio tragedia in Sardegna : a causa della mareggiata, un Turista francese è stato sbalzato in acqua dalla barca a vela ...

Meteo : nuova giornata stabile - domina l'anticiclone! : Venerdì Santo totalmente stabile sull'Italia grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione, alimentato sempre più da correnti più calde provenienti dal nord Africa che poco alla volta...

Meteo - Protezione Civile : disponibile nuova piattaforma del servizio RADAR-DPC : È disponibile sul sito web www.ProtezioneCivile.gov.it il servizio RADAR-DPC. La nuova piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile offre agli utenti la possibilità di visualizzare su mappa i dati rilevati dalla Rete Radar nazionale, dalle stazioni pluviometriche e termometriche, nonché i dati satellitare e la rete di registrazione dei fulmini. Il servizio è open-access e open-data: in questo modo il Dipartimento non solo risponde alla ...

Il maltempo "spacca" l'Italia : la nuova allerta Meteo della protezione civile : Prosegue l'ondata di maltempo: il nuovo bollettino della protezione civile segnala allerta gialla su sette regioni...

Meteo Protezione Civile domani : temporali al centro-sud - nuova perturbazione verso il Nord : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di marcata instabilità atmosferica al centro-sud ed un nuovo peggioramento al Nord-Ovest verso la serata. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo - nuova ondata di maltempo weekend con grandine e freddo : ROMA - nuova ondata di maltempo sull'Italia, stavolta in arrivo direttamente dal Polo Nord con le temperature che scendono, pioggia e temporali. Nel weekend una massa d'aria molto fredda, per la ...

