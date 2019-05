Met Gala 2019 – Serena Williams vs Maria Sharapova | chi vince la sfida a colpi di

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019)sceglie Givenchy,indossa un abito Versace:di bellezza tra le due tenniste al MetGrande spettacolo a New York per la tradizionale serata di beneficenza, promossa dall’Istituto del Costume del Metropolitan Museum of Art: il Metha reto emozioni uniche, con i look folli sfoggiati dai vip e tanto divertimento. Il tema scelto per quest’anno è “Camp: note of fashion”, che ha ispirato i vip ad osare come non mai.Esagerare forse non è un verbo che tanto si addice a, ma la tennista ha comunque fatto la sua bella figura tra i tantissimi look stravaganti. Abito Givenchy per la campionessa russa e make up appariscente. “Quest’anno il tema Camp mi ha letteralmente portato via dalla mia estetica minimalista e dentro ad un mondo giocoso di occhi alati, labbra rosse e, ...

