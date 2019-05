Mercedes-Benz EQC - Aperti gli ordini in Italia

Mercedes-Benz - Avviata la produzione della EQC - VIDEO : La Mercedes-Benz ha avviato nella fabbrica di Brema la produzione della EQC, la prima Suv elettrica del marchio di Stoccarda. Il modello, la cui sigla completa è EQC 400 4Matic, viene assemblato sulle stesse linee di altre vetture (Classe C e GLC) grazie alla modularità della piattaforma e dell'impianto, pensato per poter gestire la produzione in base alla richiesta del mercato. Entro la fine del 2019 sarà Avviata anche la produzione in Cina da ...

Mercedes-Benz al TEDxRoma per la digitalizzazione che ridisegna la società e la mobilità di domani : Il TEDxRoma rappresenta una piattaforma di grande valore per condividere idee e visioni sul futuro proprio per questo Mercedes è main partner della sesta edizione in programma il 4 maggio Mercedes-Benz Italia è main partner della sesta edizione di TEDxRoma, in programma il 4 maggio al Centro Congressi ‘La Nuvola’ dell’EUR. Un nuovo appuntamento con il mondo delle idee che quest’anno vede protagonista la digitalizzazione nella ‘Society ...

Mercedes-Benz presenta il SUV elettrico EQC Edition 1886 : presentata al New York International Auto Show, segna l’alba di una nuova era della mobilità elettrica per il marchio della...

Mercedes-Benz GLS - Svelata negli Usa l'ammiraglia delle Suv : Lammiraglia delle Suv di Stoccarda diventa ancora più grande. Con la nuova generazione la Mercedes-Benz GLS supera i cinque metri e 20 cm di lunghezza, proponendo un abitacolo ancor più spazioso e confortevole. Con il ricambio generazionale anche la meccanica si è evoluta, tutti i motori a benzina sono stati elettrificati e le tecnologie sono state aggiornate, tanto dal punto di vista dellinfotainment, quanto per la sicurezza. Dimensioni ...

Mercedes-Benz - Al volante della CLA 220 : Non capita frequentemente che la Mercedes-Benz decida di presentare un nuovo modello tra le vie di Monaco di Baviera. Il motivo? La città bavarese è la patria della BMW e a circa 80 chilometri di distanza si trova il quartier generale dell'Audi. Nonostante questo, per il primo contatto su strada della nuova CLA la Stella ha scelto le strade "di casa" delle proprie rivali. Su strada. Una volta al volante della CLA 220, spinta da un ...

Mercedes-Benz GLS - Il nuovo modello in veste - quasi - definitiva : Lateralmente, sul paraurti saranno presenti delle prese d'aria pronunciate, mentre al centro lo stile sarà caratterizzato da una protezione per il sottoscocca, tipica di molte sport utility. Al ...

Mercedes-Benz lancia l’Assicurazione Pneumatici & Ruote Complete : Effettuando un cambio gomme presso la rete ufficiale Mercedes-Benz si potrà usufruire di una copertura assicurativa della...

Mercedes-Benz - Sotto indagine 60 mila veicoli diesel : La Kba, l'autorità tedesca di vigilanza del settore dei trasporti, ha avviato un'indagine per verificare la possibile installazione di un software per la manipolazione delle emissioni in 60.000 veicoli della Mercedes-Benz. Lo ha riferito l'edizione dominicale della Bild secondo cui l'indagine riguarderebbe le GLK 220 CDI prodotte tra il 2012 e il 2015.Problemi durante i test. Secondo la testata, la Kba avrebbe deciso di approfondire gli esami ...

Mercedes-Benz CLA - Prezzi e informazioni per l'Italia : La Mercedes-Benz ha ufficializzato i listini della nuova CLA già ordinabile anche in Italia con Prezzi a partire da 33.610 euro. Per il momento la Casa di Stoccarda ha reso disponibili cinque differenti motorizzazioni, tutte dotate di serie di cambio automatico e trazione anteriore: a richiesta le versioni 2.0 turbobenzina possono essere ordinate anche con la trazione integrale 4Matic.I motori. La compatta a quattro porte viene offerta con ...

Mercedes Benz - il 'pay per use' sale a bordo dei truck : Mercedes-Benz trucks Italia rivoluziona il mondo dei veicoli industriali. Dopo l'anteprima italiana del nuovo Actros, punto di riferimento di tecnologia e sicurezza, altra novità del 2019 è il DynamicLease, una soluzione finanziaria 'pay per ...

Mercedes-Benz - Al via la produzione di batterie nella fabbrica di Untertürkheim : La Mercedes-Benz ha inaugurato la prima fabbrica di batterie allinterno dello storico stabilimento di Untertürkheim, portando avanti la sua trasformazione in un sito tecnologico dedicato alla mobilità elettrica. Il nuovo impianto di Brühl vuol essere un componente importante della rete di produzione globale di batterie all'interno della rete di produzione della Casa, che comprende un totale di nove fabbriche di batterie in sette sedi dislocate ...

Formula E : debutto a Varano per la Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 : Un altro inportante passo verso il debutto in gara del Mercedes-Benz EQ Formula E Team nella sesta stagione del Campionato Formula E. La scorsa settimana a Varano Stoffel Vandoorne e il pilota della Venturi Edoardo Mortara hanno infatti effettuato i primi giri di pista al volante della Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01. Edoardo Mortara was […] L'articolo Formula E: debutto a Varano per la Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 sembra essere il ...

Mercedes-Benz GLC - Nuovo look anche per la Coupé : La Mercedes-Benz presenta il restyling della GLC Coupé, seguendo così la strada appena tracciata con l'aggiornamento della GLC svelato al Salone di Ginevra. Le modifiche alla Suv sportiva sono infatti direttamente collegate a quelle della sorella e riguardano il design, la gamma propulsori e la tecnologia di bordo. Più aggressiva con il Nuovo frontale. Il design completamente rivisto dei gruppi ottici Led High Performance (di serie) ha ...

She’s Mercedes - dall’epopea di Bertha Benz all’equilibrio vita-lavoro : Era il 1888 e Bertha Benz, moglie e socia d’affari di Karl Benz, l’inventore dell’automobile, partì insieme ai due figli per un viaggio che oggi ci apparirebbe piuttosto breve ma che al contrario inaugurò il lungo mito dei veicoli a motore. Si trattò di circa 108 chilometri, andata e ritorno da Mannheim, dove abitava, alla città natale di Pforzheim. Con tanto di sosta in una farmacia di Wiesloch, di fatto il primo distributore, per rifornirsi ...