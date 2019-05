Mercato Napoli | Il Roma rivela | “Questi i cinque acquisti chiesti da Ancelotti!”

CalcioMercato - Tmw – Psg-Napoli - in arrivo offerta da capogiro per De Laurentiis! I dettagli : Il PSG pronto a tornare alla carica per Allan e Koulibaly Calcio mercato Napoli – Allan e Koulibaly, i due gioielli azzurri continuano ad essere gli obiettivi del Paris Saint-Germain che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Il Psg, vede in Kalidou Koulibaly il sostituto ideale dell’ormai trentacinquenne Thiago Silva che è alle prese con diversi problemi di natura ...

Napoli - la voce di calcioMercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Mercato Napoli - rifiuto di Giuntoli per Diego Costa : la situazione : Mercato Napoli, rifiuto di Giuntoli per Diego Costa: la situazione Mercato Napoli Diego Costa| Continuano arrivare conferme su quelli che saranno alcuni dei movimenti del Napoli in occasione della sessione estiva del calcioMercato. Quasi sicuramente gli azzurri decideranno di non puntare su centravanti di peso, come ad esempio Diego Costa. Nelle ultime ore il nome dell’attaccante spagnolo è stato acCostato in maniera abbastanza ...

Mercato Napoli - Trippier si avvicina : proposto Diawara come contropartita tecnica : Mercato Napoli, Trippier si avvicina: il piano di Giuntoli Mercato Napoli Trippier| Il Corriere Dello Sport, nell’edizione odierna, parla chiaro: Trippier può realmente diventare un calciatore del Napoli per quanto riguarda la prossima stagione. Il terzino inglese del Tottenham sta pensando seriamente di trasferirsi in azzurro e dire dunque addio alla Premier League. Il 28enne non vuole rinnovare con gli Spurs e pare abbia ...

CalcioMercato Napoli - Gazzetta : “Diego Costa è il nome nuovo per l’attacco : colpo utile per tre motivi” : Calciomercato Napoli, per La Gazzetta dello Sport e Diego Costa è il nome nuovo Calciomercato Napoli IDEA DIEGO Costa. L’ era del Napoli con il falso nueve, probabilmente, è al capolinea. Con il modulo di Carlo Ancelotti, infatti, quando il Napoli incontra squadre chiuse in difesa, come il Cagliari domenica scorsa, trova molte difficoltà ad arrivare al gol. A proposito del match di domenica scorsa, l’ ingresso di Milik ha dato ...

CalcioMercato Napoli - svolta Insigne : “Contratto a vita ed ingaggio da top player : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Insigne. La Gazzetta dello Sport annuncia sviluppi importanti Calciomercato Napoli, è svolta Insigne. Il sentore si era già avuto a margine del summit tenutosi la settimana scorsa a casa Ancelotti. La conferma è arrivata in Napoli-Cagliari, quando Insigne viene prima convocato e poi schierato tra i titolari, in campo dal primo minuto. Infine, l’ attaccante napoletano, nel post gara del match contro i ...

CalcioMercato Napoli - Gazzetta : “Tutto su Lozano. Due attaccanti azzurri diranno addio” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse in attacco Calciomercato Napoli. Carlo Ancelotti ha già dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la profondità. Cerchiamo un giocatore che migliori la qualità offensiva, non con caratteristiche particolari”, ha detto il ...

Marchetti (Sky) fa il punto sul Mercato del Napoli : Calciomercato Napoli – Luca Marchetti, esperto di mercato per Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Insigne? Offerte per il talento di Frattamaggiore ne possono arrivare, ma penso che da ora in avanti per lui si possa parlare solo di rinnovo. E’ stata una settimana importante e dopo l’incontro chiarificatore sembra essere tornata la serenità. Come detto prima, se parleremo di Insigne in questo calciomercato lo faremo ...

Mercato Napoli - sondato il terreno per Van de Beek : la situazione : Mercato Napoli, sondato il terreno per Van de Beek: la situazione Mercato Napoli Van de Beek| Il Napoli pensa al futuro e a quei profili che potrebbero realmente alzare il livello della rosa attuale. Sicuramente qualche accorgimento a centrocampo verrà fatto, ma forse anche qualcosa più di questo. Tanti i nomi accostati ai partenopei, tra cui anche Veretout che sembra addirittura già aver trovato un accordo di base. Se così fosse arriverà ...

CalcioMercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

CdS – Il Napoli sarà molto attivo sul Mercato. Ecco i profili seguiti : Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli sarà molto attivo nel prossimo mercato. Si cercheranno rinforzi in quasi tutte le zone del campo rispettando, come sempre, la filosofia del del club. De Laurentiis e Giuntoli, dunque, ricercheranno profili giovani ma di qualità. Sulle fasce i nomi più gettonati restano Trippier del Tottenham e Toljan di proprietà del Borussia Dortmund. Per il centrocampo, invece, i nomi ...

CalcioMercato Napoli - il doppio colpo per la prossima stagione è servito : la nuova squadra di Ancelotti prende già forma : Calciomercato Napoli – Un solo obiettivo in casa Napoli in questo finale di stagione: concludere al meglio la stagione. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra azzurra nelle ultime settimane ma nel complesso la stagione può essere considerata positiva. Ricordiamo che è iniziato da poco un nuovo progetto con Carlo Ancelotti in classifica ed il secondo posto per una squadra come il Napoli rappresenta quasi un miracolo ...

Il Mattino sul Mercato del Napoli : tra trattative difficili e obiettivi più abbordabili : Tra gli attaccanti, sotto osservazione lo spagnolo Ayoze Perez, rivelazione del Newcastle di Benitez, che può ricoprire più ruoli in attacco e riesce a fare la differenza soprattutto alle spalle della prima punta. Seguito anche il centrocampista dell’udinese De Paul, molto Innanzitutto l’esterno di attacco del Psv, Lozano, da tempo nel mirino di Giuntoli e che piace molto ad Ancelotti, che rimase stregato dalla prestazione del messicano nel ...