Meliloto, la pianta contro cellulite e ritenzione idrica

Se volete dire addio alla cattiva circolazione, potete bere ogni giorno una tazza di infuso a base di meliloto. Versate un cucchiaio di prodotto in polvere in un pentolino di acqua bollente, poi lasciate in infusione per 10 minuti. Filtrate bene l’infuso e consumatelo quando volete, prima o dopo i pasti. Il meliloto si può utilizzare anche sotto forma di tintura madre. In questo caso fate sciogliere in un bicchiere d’acqua circa 40 gocce, bevendo il composto due volte al giorno sempre a stomaco vuoto. Infine nei negozi specializzati e nelle erboristerie si può trovare l’estratto secco in capsule oppure le compresse. In questo caso potete assumerne 2 (oppure 600 mg) al giorno per due volte al dì. I risultati del meliloto sono stupefacenti. Grazie ai suoi principi attivi infatti questa pianta consente di riattivare la circolazione, eliminare i gonfiori e la cellulite, che spesso causa la formazione di antiestetici cuscinetti adiposi. Come sempre prima di assumere qualsiasi rimedio naturale è fondamentale chiedere consiglio ad uno specialista. Il meliloto infatti presenta delle particolari controindicazioni e non è adatto a tutti. In alcuni casi può provocare nausea, accompagnata da diarrea, anche se questi sintomi il più delle volte scompaiono dopo le prime assunzioni. Viene sconsigliato per le donne in gravidanza e che stanno allattando, oltre che per i bambini con un’età inferiore ai 10 anni.

