Meghan e Harry | per il royal baby niente regali | ma beneficenza

(Di martedì 7 maggio 2019) It’s a boy, ilè nato, ma per luidoni: i neo genitori, infatti, invitano a fareinvece che ad inviareal neonato.Già qualche settimana prima della nascita, i Duchi di Sussex avevano rivolto un appello a sudditi ed ammiratori, impegnati nella corsa al regalo perfetto per il. Tramite l’account ufficiale Sussex, infatti,avevano affermato di preferire che i loro fan supportassero enti benefici impegnati nella salvaguardia dell’infanzia.Tra gli enti benefici selezionati dai Duchi figuravano The Lunchbox Fund (che fornisce pasti alle mense scolastiche dei bambini in Sudafrica), Little Village (organizzazione con sede a Londra che dispensa vestiti, giocattoli e altri beni di prima necessità ai bambini in difficoltà), WellChild (che si occupa di ...

rtl1025 : E' nato il figlio del principe Harry e Meghan! Benvenuto al #royalbaby ?????? - mtvitalia : È un fiocco azzurro per Harry e Meghan: è nato #BabySussex ?? #RoyalBaby ?? - rtl1025 : Gran Bretagna, nato il #royalbaby di #Harry e #Meghan, è maschio ?????? -