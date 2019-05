Massa | genitori islamici chiedono aiuto alla Polizia perché il figlio beve la birra

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Un singolare fatto di cronaca si è verificato qualche giorno fa a, in Toscana, dove duedi religione islamica hanno chiamato gli agenti delladi Stato in quanto stavano litigando con il proprioche aveva deciso di bere tranquillamente una. La religione in questione vieta ai propri fedeli l'uso di bevande alcoliche, tra le quali è inclusa anche la bevanda 'bionda'. ', stiamo litigando con nostro. Aiutateci', così avrebbe detto il padre del ragazzo agli agenti. Dal commissariato la chiamata è stata girata immediatamentepattuglia in servizio in zona, che si è recata immediatamente a casa della famiglia islamica. Dal tono della telefonata gli inquirenti hanno temuto di trovarsi davanti ad una situazione drammatica, ma quando sono arrivati la situazione è sembrata abbastanza chiara.Nessun accenno di violenza La coppia e il loro ...

