Mario Oliverio | indagato il presidente della regione Calabria per appalti a Cosenza

(Di martedì 7 maggio 2019) Venti persone, fra cui esponenti politici di primo pianopolitica regionale, sono indagate nell’ambito di un’inchiestaProcuraRepubblica di Catanzaro sulla gestione dipubblici in. Al centro dell’inchiesta, secondo quanto si apprende, alcuni investimenti nella città died in particolare quelli legati alla costruzione del nuovo ospedale,metropolitana di superficie e del museo di Alarico.Tra gli indagati, secondo quato si apprende, figurano il residente, il sindaco di, Roberto Occhiuto, la parlamentare Enza Bruno Bossio ed il marito Nicola Adamo, ex consigliere regionale e viceGiunta, entrambi del Pd, e Luca Morrone, figlio del consigliere regionale Ennio Morrone. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri.

