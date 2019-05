Mangiare smart | per il 67% il cibo salutare batte il gourmet

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019)per stare bene e quindi la parola d’ordine a tavola e’ piu’ salutismo e meno. Ne e’ convinto il 67% degli italiani, convinto che vincera’ sempre di piu’ il food, ossia si prestera’ piu’ attenzione all’impatto che i cibi hanno sulla salute e meno al gusto. E’ uno dei risultati della ricerca del Censis presentata a Tuttofood sul rapporto tra, scienza e tecnologia visto dagli italiani in occasione del nuovo format di Fiera Milano Media “Intelligenza Alimentare”. Il salutismo, quindi, diventa la frontiera piu’ avanzata dello stile alimentare italiano.Il 94,4%, secondo la ricerca, oggi ritiene “molto” o “abbastanza” importante, tra i criteri che guidano l’acquisto dei prodotti alimentari, avere informazioni complete sugli ingredienti, la ...

