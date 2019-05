Manchester City | Premier in pugno

Il capitano trascina il Manchester City - Leicester battuto con una sassata di Kompany : la Premier adesso è vicinissima : Un gol pazzesco di Kompany permette al Manchester City di battere il Leicester e tornare in testa alla Premier League, mantenendo un punto di vantaggio sul Liverpool ad una giornata dalla conclusione Vincent Kompany potrebbe aver messo la propria firma sul titolo del Manchester City, sbloccando un match difficilissimo contro il Leicester. AFP/LaPresse Una sassata pazzesca quella del capitano dei citizens, che annichilisce Schmeichel e ...

Manchester City - primo colpo per la prossima stagione : dallo Sporting arriva Bruno Fernandes : La società inglese ha chiuso per l’acquisto di Bruno Fernandes, centrocampista ex Sampdoria di proprietà dello Sporting CP primo acquisto in vista della prossima stagione per il Manchester City, il club inglese ha chiuso infatti per Bruno Fernandes. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, i ‘citizens’ hanno messo sul piatto ben 55 milioni di euro, una cifra a cui lo Sporting CP non ha potuto proprio dire di ...

Manchester City Leicester : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Manchester City, 4-3-3,: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; David Silva, Gundogan, Foden; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola Leicester, 4-5-1,: ...

Manchester City-Liverpool - chi vince la Premier League? : Liverpool fans PA Sport ...O forse no? Il Manchester City era e resta padrone del proprio destino, e solo Leicester o Brighton possono dare una mano alla causa del Liverpool . Con due vittorie ...

Pronostico Manchester City Vs Leicester - Premier League 06-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Leicester, Premier League, 37^ Giornata, Lunedì 6 Maggio 2019 ore 21.00Manchester City / Leicester / Premier League / Analisi – Nel Monday Night della Premier League, il Manchester City potrebbe festeggiare la conquista del secondo titolo di fila; i Citizens ospiteranno all’Etihad, nel posticipo del trentasettesimo turno, il Leicester, con le Foxes che sono alla ricerca ...

Calciomercato Inter - Danilo in pugno : offerta al Manchester City : L' Inter ha in pugno Danilo . L'esterno brasiliano, che i nerazzurri hanno seguito fin dall'inizio di questa stagione, ha deciso che vuole l'Italia. Un accordo che dunque sembra ormai cosa fatta: pur ...

Sorriso per Sterling - l’attaccante del Manchester City nominato giocatore dell’anno dai media inglesi : La Football Writers’ Association ha nominato Sterling giocatore dell’anno, preferendolo a Virgil van Dijk Raheem Sterling è stato nominato giocatore dell’anno dalla Football Writers’ Association, l’attaccante del Manchester City ha ricevuto il 62% degli oltre 400 voti, superando facilmente il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Il 24enne dei citizens ha segnato 23 gol, con 17 assist in tutte le ...

Premier - Manchester City di nuovo in testa : +1 sul Liverpool : Ri-sorpasso! Una rete di Sergio Aguero al 63' basta al Manchester City per battere il Burnley in trasferta 1-0 e lanciarlo nuovamente in testa alla classifica della Premier con 92 punti, uno più del ...

Inter - sarebbe pronto un doppio colpo dal Manchester City : tra questi c'è Gundogan : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, già a dicembre aveva ammesso che a gennaio non si sarebbe fatto praticamente nulla visto che gli sforzi sarebbero stati concentrati tutti per la prossima estate. Si punterà a profili che abbiano un certo palmares e abbiano esperienza per giocare a determinati livelli. Per questo motivo si guarderà in casa dei top club ...

Liverpool - Klopp scherza con Rodgers : 'Ferma il Manchester City o non ti pago l'affitto' : Una semplice battuta che, in realtà, nasconde un grande desiderio. Il Liverpool, nell'anticipo del venerdì, ha vinto schiantando 5-0 l'Huddersfield, ma nessuna goleada potrebbe mai portare alla tanto ...