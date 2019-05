Mamma | idee regalo fai da te

dilei

(Di martedì 7 maggio 2019) Manca davvero pochissimo alla Festa della2019! Se sei a corto di, ecco delle dritte per realizzare dei regali fai da te spendendo poco o nulla.Festa dellada costruire Ormai siamo quasi pronti per festeggiare le nostre mamme. Ho suggerito delleeconomiche per lama potresti preferire unfatto con le tue mani.Il prossimo 12 maggio si celebra la Festa della, una ricorrenza pensata per ringraziare tutte le figure materne d’Italia. Ciascuno può festeggiare questa giornata come meglio crede, ma sono sicura che tutte le mamme sapranno apprezzare unrealizzato con le proprie mani, con affetto e amore.Se hai scelto di realizzare un piccolo lavoretto fatto a mano, o un bigliettino d’auguri speciale, ecco delleche potrebbero risvegliare la tua creatività ed aiutarti a realizzarlo.Un collage di ...

