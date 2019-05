Maltempo | torna il freddo nel weekend | neve sui monti

Meteo - breve tregua del Maltempo : schiarite e temperature in aumento - ma già domani torna la pioggia al Nord : Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi sull’Italia ma le temperature minime sono state decisamente fredde in tutto il Paese, con sprazzi d’inverno dai fondovalli alpini alla sicilia. Ecco i valori più importanti: +1°C a L’Aquila, Bolzano e Aosta, +2°C a Perugia, Malpensa e Arezzo, +3°C a Novara, Ferrara, Merano, Asti, Frosinone, Casale Monferrato, Alghero e Follonica, +4°C a Firenze, Modena, Reggio Emilia, ...

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (3) : (AdnKronos) - Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledì 8 il tempo sarà in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedì, più contenuto martedì, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla m

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (2) : (AdnKronos) - Venti forti. Dalle prime ore di domenica si è avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - In Veneto lo scorso weekend è ritornato l’inverno come già accaduto a fine aprile. La spiegazione è la discesa verso il Mediterraneo centrale di una perturbazione con aria di origine artica che ha portato precipitazioni estese, un brusco e marcato calo delle temperature

Maltempo - turista morto a Marsala. Un disperso nel fiume Mincio - ritornati neve e freddo : Maltempo, un turista tedesco di 65 anni è morto, stamani, nella riserva naturale «Isole dello Stagnone» a Marsala, mentre si accingeva a un'uscita in kitesurf. L'uomo, che...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. Un morto a Marsala - una persona dispersa nel Mincio : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. È maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo - sui monti nevica : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Meteo Protezione Civile : forte Maltempo e freddo domani - torna anche la neve al centro-nord! : Come preannunciato, un impulso freddo e perturbato in arrivo da Nord porterà maltempo e un netto calo delle temperature domani sull'Italia centro-settentrionale. Particolarmente colpita l'Emilia...

Protezione Civile : Maltempo diffuso domani sull'Italia - torna la neve al Nord : Nella giornata di domani avremo un diffuso peggioramento atmosferico sull'Italia, con piogge e temporali da Nord a Sud. Previsto nelle ultime ore del giorno l'ingresso di aria particolarmente fredda...