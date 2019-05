Maltempo | ritrovata l’auto del giovane disperso nel Mincio

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Ancora nessuna traccia dell’operaio agricolo di 23 anni, Raul Cristian Lacatusu, di nazionalità romena e residente a Valeggio sul(Verona), scomparso domenica mattina nelle acque del canale diversivoa Pozzolo, dopo che l’auto su cui si trovava con quattro connazionali vi era finita dentro accidentalmente. Vigili del fuoco e carabinieri hanno scandagliato fondali e rive individuando e recuperando solo l’auto. Dentro, però, non c’era nessuno. Secondo le testimonianze dei pescatori accorsi in aiuto dei cinque finiti nel canale domenica, ilera riuscito ad uscire dalla vettura, ma era stato travolto dalla corrente, in quel punto molto forte, e inghiottito dall’acqua. Le ricerche proseguiranno anche domani.L'articolol’auto delnelMeteo Web.

polizia_unica : RT @ViolaVenere74: Speriamo che la brutta avventura di questa cagnolotta, e della volontaria che l'ha ritrovata, finisca presto. Un grazie… - PM_Parma : RT @ViolaVenere74: Speriamo che la brutta avventura di questa cagnolotta, e della volontaria che l'ha ritrovata, finisca presto. Un grazie… - ViolaVenere74 : Speriamo che la brutta avventura di questa cagnolotta, e della volontaria che l'ha ritrovata, finisca presto. Un g… -