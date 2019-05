Maltempo Emilia Romagna | agricoltura colpita | possibile richiesta dello stato di calamità

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) La Regionenon perde tempo ed è già al lavoro con i suoi tecnici per la ricognizione puntuale dei danni subiti dalle coltivazioni agricole in tutta l’, da Piacenza a Rimini. Appena passata l’ondata didel week end scorso – con precipitazioni oltre i 100 millimetri in 36 ore e neve sopra i 400 metri, evento che a primavera inoltrata qui non si vedeva da oltre 60 anni – l’assessorato all’ha attivato da subito i servizi territoriali per le verifiche sul campo e avviato la procedura per raccogliere le segnalazioni dei danni, che si prospettano ingenti per molte colture, dalla frutta ai cereali.Procedura che, se accertate le condizioni previste dalla legge nazionale per i risarcimenti, porterà allaal Governo del riconoscimentodi. I tecnici regionali sono e saranno sul ...

