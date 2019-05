Malattie della vite | sintomi e cure

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle Malattie genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Le cure per le Malattie rare e i fondi per pagarle : il problema della sostenibilità : In un recente Convegno, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità, si è discusso del problema emerso negli ultimi anni nel campo delle malattie rare: la “sostenibilità” delle cure. I fondi a disposizione potranno coprire le necessità di cura dei malati? Per ora si scarica in parte il problema sulle Regioni, che non sempre fanno fronte. Anche se le prime relazioni del Convegno avevano l’obiettivo di evidenziare in positivo l’aumentata ...

Malattie reumatiche - autoimmuni e disturbi della pelle/ Qual è la correlazione? : Malattie reumatiche, autoimmuni e disturbi della pelle esiste davvero una correlazione? Ciò che è importante è affrontare subito una visita dermatologica

Malattie infiammatorie della pelle : dermatite atopica e psoriasi affliggono il 10% della popolazione italiana : Sempre più italiani soffrono di Malattie infiammatorie della pelle, come dermatite atopica e psoriasi, circa il 10% della popolazione ne è colpita. E sono in continuo aumento anche coloro che si ammalano di tumori cutanei (oltre 14.000 nuovi casi di melanoma nel 2018). E’ la difficile situazione della nostra pelle fotografata dagli esperti SIDeMaST che lanciano oggi la loro prima campagna educazionale “3.000 Malattie della pelle e un solo ...